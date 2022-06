Formula 1 Streaming: GP Azerbaijan 2022 online live diretta tv. Ottavo appuntamento della nuova stagione di F1 2022 con la Ferrari di Leclerc che partirà in pole position per la sesta volta quest’anno (su otto volte) sul circuito cittadino di Baku dove si svolge il Gran Premio dell’Azerbaijan. Al fianco di Charles Leclerc, in prima fila, ci sarà Perez su Red Bull, mentre in seconda fila ci saranno Verstappen e Carlos Sainz. Di seguito dove vedere partenza gara in diretta tv e streaming gratis online.

Dove vedere Qualifiche e Gara Ferrari GP Baku di F1 2022 in streaming live e diretta al posto di Rojadirecta TV



Il Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula 1 sul circuito cittadino di Baku in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta online è illegale, quindi oscurato in Italia.

La partenza gara del Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula 1, avverrà oggi domenica 12 giugno 2022 alle ore 13:00 italiane (differita su TV8 alle 18).