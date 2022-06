Felinoidi di Sirio: Chi sono gli Urmah? Qual'è la loro missione?

I Felini sono una delle due razze principali nel nostro universo. Sono venuti qui su invito dei Fondatori. Dopo aver completato con successo il loro gioco universale e completato il loro universo, un gruppo di 45 felini si è offerto volontario per venire in questo universo per aiutare a creare e supervisionare lo stesso gioco qui. I felini sono una razza bipede alta da 12 a 16 piedi. La loro pelle è ricoperta da una specie di soffice peluria e, sebbene siano glabre, hanno criniere e sia i maschi che le femmine hanno i capelli lunghi. Il colore degli occhi varia dal blu all’oro e può cambiare dal blu all’oro man mano che maturano. Passano anche da un colore marrone dorato a bianco.

Il temperamento felino in generale è caldo, sanguigno e intellettuale. Man mano che maturano, assumono un carattere più cupo, introspettivo e gentile. Gli anziani sono venerati per saggezza, compassione e comprensione. Le femmine sono venerate e onorate allo stesso livello dei maschi. E fedeli alla forma felina, sono tutti molto curiosi e curiosi. Come parte del Gioco Universale, i Fondatori diedero ai Felini un nuovo pianeta nella Costellazione della Lira per la loro casa. I felini lo chiamavano Avyon. Ora questa non è la pronuncia esatta, né l’ortografia, ma è abbastanza vicina. Il vero nome non può essere tradotto. Avyon era un pianeta paradisiaco con montagne, laghi, fiumi e oceani. Questo pianeta blu somigliava molto alla nostra attuale Terra nella forma e nella varietà della vegetazione e delle forme di vita.

Quando i felini sono arrivati, lo hanno fatto in forma eterica, e quindi hanno attraversato lo stadio di evoluzione di un corpo fisico in cui risiedevano sul pianeta.

Dopo molti milioni di anni, leoni e altri gatti si sono evoluti e hanno iniziato a incarnarsi in quelle forme. Come parte del piano, una parte dei Felini originali è rimasta in forma eterica per fornire una guida a coloro che si incarnano. Sarebbe l’equivalente dei suoi esseri moderni

Ricordate che questo era un pianeta tridimensionale e una volta che i felini eterici si fossero incarnati, sarebbero caduti sotto il velo dell’amnesia che fa parte del funzionamento di un pianeta tridimensionale del libero arbitrio.

Nel corso del tempo, e attraverso innumerevoli cicli di incarnazione, hanno sviluppato una linea di felini che camminavano eretti e mantenevano la coscienza delle loro controparti eteriche e delle periodiche incarnazioni di alcuni dei Felini eterici e del DNA di un mammifero bipede simile a quello della scimmia, che si stava evolvendo anche sul pianeta.

Con il DNA di mammiferi simili a scimmie, i felini sono stati in grado di assumere un corpo più simile a quello umano, mantenendo la maggior parte delle caratteristiche facciali e altre caratteristiche feline. Fu da questo incrocio che si raggiunse un certo grado che nacque la linea genetica nota come linea reale di Avyon, o Casa di Avyon.

I Felini eterici continuerebbero a incarnarsi a turno per fornire il potenziamento del DNA. Come puoi vedere, i felini si sono evoluti su Avyon più o meno allo stesso modo in cui gli umani si sono evoluti sulla Terra. L’unica differenza è che gli esseri umani rimangono bloccati nel ciclo animale.

Nel corso del tempo i Felini senzienti crebbero di numero abbastanza da assumersi le responsabilità di guardiani planetari del loro pianeta natale. Hanno continuato ad evolversi e alla fine hanno sviluppato la tecnologia per i viaggi nello spazio. I loro fratelli e sorelle eterici hanno continuato ad agire come loro guide. Molti di loro divennero genetisti (una specialità felina) e iniziarono ad aiutare a sviluppare forme di vita di vario genere su pianeti e stelle nell’universo. Alcuni di loro divennero grandi esploratori e scienziati di vario genere.

Fu durante questa fase del loro sviluppo che i Felini rivolsero così tanto la loro attenzione a quel mammifero bipede, e iniziarono un programma di miglioramento genetico e di incrocio che avrebbe dato loro un’anima e, nel processo, creato una nuova specie che sarebbe stata conosciuti come gli umani. Dopo numerosi incroci e miglioramenti genetici, furono creati gli umani di Adam. C’erano due varietà, la varietà rossa, che è la più estroversa ed energica, e la varietà bionda platino, che è la più morbida, la più affabile e introspettiva. Dopo molte migliaia di anni di continui incroci, gli ibridi felino-umani iniziarono a diventare più comuni nella linea reale dei felini.

Nel corso del tempo i felini di razza sono diventati gli antenati degli umani con i loro tratti genetici a ricordo della connessione tra loro. E sebbene la relazione genetica tra Felini e Umani sia stata dimenticata dall’uomo moderno, i Felini rimangono nella nostra coscienza come una creatura maestosa, degna del nostro rispetto e del nostro amore.

I Felini continuano ad essere i custodi dell’amore e del sostegno dei loro discendenti genetici, gli esseri umani. Hanno continuato in questo ruolo nel tempo e in tutte le dimensioni del Gioco Universale. Devin il (Felino), è il patriarca regnante della Casa Reale di Avyon della 9a dimensione, e Anu (Umano) è il patriarca regnante della Casa Reale di Avyon di 5a dimensione in questo momento.