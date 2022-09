DIRETTA STREAMING FORMULA 1 – 16° appuntamento della stagione di Formula 1 2022: il Gran Premio d’Italia. Charles Leclerc partirà davanti a tutti nel 100esimo anniversario dell’Autodrono Nazionale di Monza. Oggi Domenica 11 settembre 2022 partenza gara alle ore 15 del pomeriggio italiano. 17ª pole position della carriera per Leclerc e la seconda nel Tempio della velocità, a tre anni di distanza da quel memorabile GP terminato al primo posto.

Sarà un’impresa molto difficile per il Cavallino Rampante considerato che il leader del campionato Verstappen scatterà dalla quarta casella. Di seguito dove vedere

Il Gran Premio di Italia di Formula 1 sul circuito di Monza, in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR. Diretta in chiaro su TV8 alle 15:00.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l'app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c'è Now TV (link www.nowtv.it).