DIRETTA STREAMING FORMULA 1 – Max Verstappen protebbe vincere il suo secondo titolo mondiale consecutivo alla fine del Gran Premio di Singapore, 17° appuntamento della stagione di Formula 1 2022. Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno a rovinargli la festa ma, sinceramente, in pochi credono che il pilota della Red Bull non vincerà questo nuovo titolo di Campione del Mondo. Per lo meno si spera di vedere un gran spettacolo, con le monoposto che sfereccieranno in notturna nel famoso circuito di Marina Bay, tornato in F1 dopo due anni di assenza.

Di seguito orari programma e dove vedere

Venerdì 30 settembre > Ore 12: F1 prove libere 1. Ore 15: F1 prove libere 2.

Sabato 1° ottobre > Ore 12: F1 prove libere 3. Ore 15: F1 qualifiche griglia di partenza (differita TV8, ore 18:30).

Domenica 2 ottobre > Ore 14: F1 partenza gara (differita TV8, ore 18). Ore 21:30: Sir Lewis Hamilton (Sky Sport Action).

Il Gran Premio di Italia di Formula 1 sul circuito di Marina Bay, in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR. Diretta in differita su TV8.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l'app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c'è Now TV (link www.nowtv.it).