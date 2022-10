Ti ricordi che cantavi “Tuuurn around, look at what you see eee eee eee… In her face, the mirror of your dreeee eee eeeams…”? Beh, chi non ha cantato o almeno canticchiato la mitica canzone di Limahl? Sì, per i più sprovveduti, quello che ha accompagnato la mitica storia infinita di Bastian, Atreiu e Fùcur

The Neverending Story è stato il grande successo musicale della carriera di Christopher Hamill, il cantante pop inglese per lo più conosciuto come Limahl (anagramma del suo nome), che a quel tempo (1984) aveva già iniziato la sua carriera da solista lontano dalla band Kajagoogoo (Art Nouveau, prima della sua costituzione), con la quale si sciolse nel 1983 per problemi con il resto dei suoi componenti.

In un momento di grande difficoltà a causa della sua espulsione dalla band, con la quale divenne il numero uno nel Regno Unito, Limahl seppe

Cosa sta facendo Limahl oggi

ricomporsi e fu scelto da Wolfgand Petersen per fare un brano che oggi è une che ai suoi tempi era il numero uno, oltre al Regno Unito, anche in Spagna, Svezia, Norvegia e Svizzera. Forse gli hanno anche fatto un favore mandandolo fuori dal gruppo…

In un certo senso, Limahl è ancora attuale grazie a quel grande tema che ha segnato la sua carriera, una canzone che non è solo nella memoria collettiva, ma attraverso versioni come questa giapponese che abbiamo visto qualche anno fa…

O in altri luoghi della nostra vita, come ad esempio la terza stagione di Stranger Things, dove viene interpretata in modo sublime da Dustin e Suzie…

Personalmente, Limahl è andato sotto i ferri (ricordando anche tempi migliori) e si è dichiarato apertamente gay, anche se non è qualcosa di cui ha parlato molto pubblicamente. Vive con il suo convivente nella città britannica dell’Hertfordshire e continua le sue piccole esibizioni su umili palchi. Ecco come è adesso Limhal:

Sorpreso? Così che è adesso Limhal, nostalgico del suo passato come cantava nel 1983 e come tutti quelli che continuano a cantare e canticchiare o che hanno la pelle d’oca quando ascoltano di nuovo The Neverending Story.