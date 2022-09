Resta ancora un “mistero“: i cieli di Kiev brulicano di oggetti volanti non identificati (UFO), secondo un nuovo rapporto dell’Osservatorio astronomico principale dell’Accademia nazionale delle scienze dell’Ucraina. Naturalmente, dato che la Russia e l’Ucraina sono state bloccate in una guerra che dura da mesi e che fa molto affidamento su aerei e droni, è probabile che molti di questi cosiddetti UFO siano strumenti militari che sembrano troppo fugaci per essere identificati. Pubblicato nel database di preprint arXiv, il rapporto – che non è stato ancora sottoposto a revisione paritaria – descrive i recenti passi che gli astronomi ucraini hanno intrapreso per monitorare oggetti in rapido movimento e a bassa visibilità nel cielo diurno di Kiev e dei villaggi circostanti. Utilizzando telecamere appositamente calibrate in due stazioni meteorologiche a Kiev e Vinarivka, un villaggio a circa 120 Km a sud, gli astronomi hanno osservato dozzine di oggetti “che non possono essere scientificamente identificati come fenomeni naturali conosciuti”, afferma il rapporto.

“Osserviamo un numero significativo di oggetti la cui natura non è chiara”, ha scritto il team. “Li vediamo ovunque”.

I ricercatori hanno diviso le loro osservazioni UAP in due categorie: ‘cosmici’ e ‘fantasmi’. Secondo il rapporto, i cosmici sono oggetti luminosi più luminosi del cielo sullo sfondo.

Questi oggetti sono designati con nomi di uccelli – come ‘rapido’, ‘falco’ e ‘aquila’ – e sono stati osservati volare da soli così come negli ‘squadri’, ha scritto il team.

I fantasmi, al contrario, sono oggetti scuri, che di solito appaiono ‘completamente neri’, come se assorbissero tutta la luce che cade su di essi, ha aggiunto il team. Confrontando le osservazioni dei due osservatori partecipanti, i ricercatori hanno stimato che i fantasmi hanno una larghezza compresa tra 10 e 40 piedi (da 3 a 12 metri) e possono viaggiare a velocità fino a 53.000 km/h. Per fare un confronto, un missile balistico intercontinentale può raggiungere velocità fino a 24.000 km/h, secondo il Center for Arms Control and Non-Proliferation.

I ricercatori non hanno speculato su quali potrebbero essere questi UFO. Piuttosto, il loro articolo si concentra sui metodi e sui calcoli utilizzati per rilevare gli oggetti. Tuttavia, secondo un rapporto del 2021 dell’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale (ODNI) degli Stati Uniti, è probabile che almeno alcune UAP siano ‘tecnologie impiegate da Cina, Russia, un’altra nazione o un’entità non governativa’.

Data la continua invasione russa dell’Ucraina, iniziata nel febbraio 2022, è ragionevole sospettare che alcuni UAP descritti nel nuovo rapporto possano essere collegati alla sorveglianza straniera o alle tecnologie militari. Secondo il rapporto ODNI, altre possibili spiegazioni per UAP includono ‘disordine aereo’, come uccelli e palloncini; fenomeni atmosferici, come cristalli di ghiaccio; o progetti governativi classificati. Né i rapporti degli Stati Uniti né dell’Ucraina sollevano la possibilità di visitatori extraterrestri.

Il governo degli Stati Uniti ha apertamente rinnovato il suo interesse per le indagini UAP dal 2017, quando diversi video presi da aerei della Marina degli Stati Uniti sono trapelati ai media. I video ormai famigerati mostravano aerei non identificati che si muovevano in modi apparentemente impossibili, senza alcuna spiegazione.

Il governo ha successivamente declassificato il filmato e ha recentemente rivelato che esistono più filmati militari degli incontri UAP, sebbene il Dipartimento della Difesa (DOD) non li rilascerà a causa di ‘problemi di sicurezza nazionale’. All’inizio di quest’anno, il Congresso ha approvato il finanziamento del DOD per aprire un nuovo ufficio incentrato esclusivamente sulla gestione dei rapporti sugli avvistamenti UFO da parte delle forze armate statunitensi. Gli autori del nuovo rapporto UAP dall’Ucraina hanno aggiunto che l’Accademia nazionale delle scienze del paese è interessata a contribuire a questa ricerca in corso.

[Credit Foto Copertina: space.com]