Misteriosi Dischi Volanti avvistati durante la 2a Guerra Mondiale

Molte persone non sanno che durante la seconda guerra mondiale, le persone coinvolte hanno assistito a strani dischi volanti che volavano sul campo di battaglia. Foo Fighters era il modo più comune per descrivere gli strani oggetti visti nei cieli durante la seconda guerra mondiale. Tuttavia, pochi sanno che apparvero anche altri che erano conosciuti come Flying Discs o in italiano Dischi Volanti.

Dischi volanti durante la guerra

Un bollettino interno del 115 Squadron della Royal Air Force britannica, dell’ultima parte della seconda guerra mondiale, contiene resoconti di strani avvistamenti UFO da parte degli inglesi e degli americani.

Durante i raid aerei in Germania, questi sono apparsi in determinate occasioni. Il quotidiano spiega che l’11 dicembre gli Stati Uniti hanno fatto un’escursione diurna a Emden. Il tempo era sereno e la visibilità perfetta. Tuttavia, è stato rilevato un elemento non identificabile. Aveva le dimensioni di un Thunderbolt e volava da 45 a 70 metri sotto la formazione. Poi è salito dritto e livellato a velocità incredibili, lasciando una scia di vapore che è rimasta a lungo. L’oggetto si muoveva così velocemente che nessuno capiva cosa fosse.

Un altro evento si è verificato quando uno degli aerei attaccanti è stato colpito da un filo che ha attraversato la fusoliera. Ciò ha causato l’apertura dello sportello della pompa.

Il cavo potrebbe essere stato lanciato da un caccia vicino che ha lanciato un assalto al bombardiere, oppure potrebbe essere correlato a un paracadute innescato dal proiettile. Anche se nessuno ne ha visto uno. Il cavo è attualmente in fase di esame nella speranza di capire cosa abbia causato l’incidente.

Diverse segnalazioni di dischi volanti d’argento e rossi furono fatte sulle formazioni in un altro attacco, a Brema. Questi erano stati osservati prima, ma nessuno riusciva a capire cosa facessero.

Documenti ufficiali

Un documento inviato dal colonnello Kingman Douglas, al comandante di ala dell’intelligence della Royal Air Force e al comandante di ala del ministero dell’Aeronautica britannico, affermava quanto segue:

“Addendum al rapporto dell’intelligence della missione di Schweinfurt, 16 ottobre 1943. Un guscio da 20 mm parzialmente inesploso con le seguenti cifre, 19K43, è stato trovato sul pannello della cabina di pilotaggio dell’A/C numero 412, secondo il Gruppo 306. L’acciaio del guscio, secondo al Group Ordinance Officer, è di scarsa qualità. Vicino a Schweinfurt, il Gruppo 348 segnala un gruppo di dischi nel percorso della formazione; nessun E/A [Nota dell’autore: Enemy Aircraft] al momento”.

“I dischi erano caratterizzati come di colore argento, uno spessore di un pollice e tre pollici di diametro [di nuovo, enfasi mia]. Stavano fluttuando in uno schema abbastanza regolare. L’A/C 026 non è stato in grado di evitarli e la sua ala destra si è schiantata contro il gruppo, causando pochi danni ai motori o alla superficie dell’aereo. Uno dei dischi [di nuovo…] ha colpito la coda, ma non c’è stata alcuna esplosione”.

“Una quantità di detriti neri in gruppi di 3 piedi per 4 piedi a circa venti piedi da questi dischi [e uno in più]. Altri due condizionatori d’aria sono stati visti anche volare attraverso dischi d’argento senza danni apparenti. Ho visto dischi [l’ultimo] e detriti altre due volte, ma non riuscivo a capire da dove venissero”.

Questi sono solo 2 dei diversi documenti della Seconda Guerra Mondiale che fanno riferimento ai dischi volanti. Diversi anni prima che il governo britannico coniasse il termine nel 1947.

I primi UFO registrati dagli Stati Uniti

Questi dischi volanti erano caratterizzati da una dimensione di pochi pollici in alcuni file declassificati. Tuttavia, in altri documenti, i piloti hanno affermato che avevano un diametro di diversi metri, diventando più grandi dei loro aerei.

Sebbene vengano usati nomi diversi, va notato che sono UFO. Solo che questo termine fu usato per la prima volta 2 mesi dopo l’incontro con Kenneth Arnold, il 24 giugno 1947. Il documento è datato agosto 1947 e proviene dal Riepilogo settimanale dell’intelligence del comando di trasporto aereo degli Stati Uniti.

“Oggetti volanti non identificati sono stati avvistati da 3 soldati arruolati dal 147th Airborne Communications Services Squadron ad Harmon Field, Guam”.

Non è la prima volta che scriviamo su avvistamenti UFO avvenuti durante la seconda guerra mondiale. Attualmente, i ‘dischi volanti’ continuano ad apparire, ma ora sono conosciuti come UAP.