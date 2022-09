La Marina degli Stati Uniti detiene video di oggetti volanti non identificati (UFO) – o fenomeni aerei non identificati (UAP), come preferisce chiamarli il Dipartimento della Difesa (DOD), ma non rilascerà il filmato pubblicamente perché “danneggerebbe la sicurezza nazionale”. Lo ha scritto un portavoce della Marina mercoledì 7 settembre 2022.

L’ammissione è arrivata in risposta a una richiesta del Freedom of Information Act (FOIA) presentata dal sito di trasparenza del governo The Black Vault, che in precedenza ha condiviso migliaia di pagine di documenti relativi agli UFO ricevuti tramite richieste FOIA alla CIA e ad altre agenzie governative.

Il Black Vault ha presentato la richiesta FOIA alla Marina degli Stati Uniti nell’aprile 2020, appena un giorno dopo che la Marina ha declassificato tre video ormai famigerati girati da piloti della Marina che mostravano aerei ad alta tecnologia che si muovevano in modi apparentemente impossibili. The Black Vault ha richiesto che la Marina ora consegnasse tutti gli altri video relativi all’UAP.

Più di due anni dopo, il governo ha risposto con una lettera che ha confermato l’esistenza di più video UAP e ha negato la richiesta di consegnarli a causa di problemi di sicurezza nazionale.

“Il rilascio di queste informazioni danneggerà la sicurezza nazionale in quanto potrebbe fornire agli avversari informazioni preziose sulle operazioni, le vulnerabilità e/o le capacità del Dipartimento della Difesa/Marina”, ha scritto Gregory Cason, vicedirettore dell’ufficio FOIA della Marina, in una lettera di risposta. “Nessuna parte dei video può essere segregata per il rilascio”.

Cason ha aggiunto che la Marina è stata in grado di declassificare i tre video UAP rilasciati nell’aprile 2020 solo perché i video erano stati precedentemente divulgati ai media ed erano già stati “discussi ampiamente di pubblico dominio”. La Marina ha ritenuto possibile rilasciare ufficialmente il filmato “senza ulteriori danni alla sicurezza nazionale”, ha scritto Cason.

È interessante notare che, nella sua risposta alla richiesta di The Black Vault, la Marina non ha fatto alcun tentativo di nascondere l’esistenza di ulteriori video UAP. Ci sono chiaramente più video di inspiegabili incontri con UFO negli archivi della Marina, ma quanti e cosa rappresentino dovranno rimanere un mistero per ora.

È chiaro, tuttavia, che le forze armate statunitensi prendono molto sul serio la potenziale minaccia dell’UAP. Nel maggio 2022, il DOD ha tenuto la sua prima audizione pubblica sugli UFO dagli anni ’60. L’udienza ha discusso principalmente un rapporto del Pentagono del giugno 2021 che ha rivelato che i piloti della Marina degli Stati Uniti avevano segnalato 144 avvistamenti UAP dal 2004.

Più recentemente, il DOD ha annunciato che riceverà finanziamenti federali per aprire un nuovo ufficio incentrato esclusivamente sulla gestione dei rapporti di avvistamenti UFO da parte degli Stati Uniti Esercito, Marina e Aeronautica.