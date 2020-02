AVVISTAMENTI UFO – Anni fa l’uso di Photoshop nell’elaborare fotografie di supposti oggetti volanti non identificati, era il principale tool per far credere alla massa l’esistenza di UFO e Alieni. Con il passare degli anni però, il metodo Photoshop è stato sempre più abbandonato, in quanto il grande pubblico è diventato più esigente.

Elaborare una foto e farla apparire come un avvistamento UFO comporta “sgranare” la foto stessa e quindi il risultato è quasi pessimo. Calcolando che adesso le fotocamere, anche le meno costose, sono dotate di immagini ad alta risoluzione, è praticamente impossibile far passare per vero qualcosa che invece è stato modificato con software specializzato nell’elaborazione di fotografie e, più in generale, di immagini digitali, come appunto Photoshop.

Per farti capire meglio l’argomento che stiamo trattando, leggi di seguito una notizia che appariva in internet il 12 ottobre del 2013 (ossia circa 7 anni fa):

UFO, Foto dal Texas: Immagini dell’Avvistamento su YouTube.

“UFO avvistato durante un volo nei cieli del Texas? Come molti contributi in immagini, inerenti presunti avvistamenti UFO presenti sul web, anche un recente video-trailer divulgato su YouTube finisce per accendere il dibattito tra scettici ed appassionati del fenomeno OVNI. Inutile dire che, al pari di molti altri, il filmato è divenuto “virale” sul web, solleticando la curiosità e l’interesse anche di chi non segue abitualmente la tematica.

Le statistiche insegnano come, dietro le immagini di un ipotetico avvistamento OVNI, non ci si può limitare semplicemente ad una presa d’atto, interpretando superficialmente ciò che appare nelle sequenze proposte.

Vi è una reale attinenza con il fenomeno UFO o si tratta di soltanto di un video suggestivo? Ciò che sarebbe stato immortalato nella foto è un evento misterioso o un semplice quanto intrigante fenomeno ottico? Men che mai, con leggerezza, può essere tirata in ballo la presunta presenza di tecnologia extraterrestre“.