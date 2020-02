Sampdoria-Napoli live streaming. Si gioca oggi 3 febbraio 202 alle ore 20:45 per il posticipo che chiude la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Napoli galvanizzato dalla doppia vittoria consecutiva: prima sulla Lazio (1-0 in Coppa Italia) e poi sulla Juventus (2-1 nell’ultima di Serie A giocata). Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Sampdoria-Napoli streaming live e diretta tv.

Dove vedere Sampdoria-Napoli live streaming e diretta tv al posto di Rojadirecta.

Sampdoria-Napoli in diretta tv sul digitale di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli.

La partita non viene trasmessa in chiaro. Partita e post partita visibile su Sky Go tra i servizi diper la visione su pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà lascritta con gli

Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: Bereszynski. Indisponibili: Ferrari, Depaoli.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Allan, Younes, Ghoulam, Malcuit.

Murru convocato ma dovrebbe esserci Augello sul fronte sinistro di difesa, con Thorsby a destra. De Paoli è ko. Dubbi a centrocampo, dove in cinque si contendono quattro maglie: Ekdal e Linetty sembrano certi. Gabbiadini e Quagliarella coppia d’attacco. Gattuso recupera Koulibaly, ma andrà in panchina, così come Maksimovic. Di Lorenzo centrale al fianco di Manolas. In mediana, Demme ha l’influenza: c’è Elmas con Lobotka e Zielinski. Out Fabian Ruiz.