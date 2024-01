L’umanità è condannata? Lo si saprà domani, quando il Doomsday Clock sarà nuovamente aggiornato. Questo è un orologio simbolico che si avvicina alla mezzanotte per riflettere le catastrofi globali provocate dall’uomo. I suoi progressi vengono compiuti ogni anno, ma l’aggiornamento del 2024 era ancora in sospeso.

Dall’anno scorso, l’orologio dell’apocalisse è stato impostato su 90 secondi a mezzanotte o all’apocalisse. Con la guerra tra Israele e Hamas, il conflitto in Ucraina e i disastri climatici la mano rischia di avanzare.

Cos’è l’orologio del giudizio universale?

Secondo gli esperti, il Doomsday Clock è un orologio simbolico che mostra quanto il mondo sia vicino a una catastrofe globale provocata dall’uomo.

Ogni anno, l’orologio viene aggiornato in base a quanto siamo vicini all’annientamento totale dell’umanità noto come “”.

Se l’orologio avanza e si avvicina alla mezzanotte (rispetto all’ora impostata l’anno precedente), ciò suggerisce che l’umanità si è avvicinata all’autodistruzione. Ma tornare indietro oltre la mezzanotte suggerisce che l’umanità ha ridotto i rischi di catastrofe globale negli ultimi 12 mesi.

In alcuni anni le lancette dell’orologio non si muovono affatto, come è avvenuto nel 2021 e nel 2022, suggerendo che la situazione globale non è cambiata. L’orologio è impostato dal Bulletin of the Atomic Scientists, un’organizzazione no-profit con sede a Chicago che pubblica una rivista accademica. Sebbene si tratti di un orologio simbolico e non reale, l’organizzazione presenta un modello fisico di ‘quarto di orologio’ durante un evento rivelando se le lancette si sono mosse.

Dopo la presentazione, il modello potrà essere trovato negli uffici del Bulletin nel Keller Center, sede della Harris School of Public Policy dell’Università di Chicago.