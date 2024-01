Dalla bellezza della città nascosta all’arte, dal teatro alla musica, passando per le eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio, torna dal 14 al 18 febbraio “Innamorati di Orvieto“, oggi giunto alla sua quinta edizione, che in questa occasione celebra l’amore di San Valentino per la città della provincia di Terni, nella regione Umbria (Italia centrale), in tutte le sue manifestazioni.

L’evento è organizzato dal Comune di Orvieto – Assessorato al Turismo con la collaborazione del locale Consorzio di tutela dei vini, Carta Única, la scuola comunale di musica di Casasole, Unitre, Coop cultura, Sistema museo, l’azienda Mastro Titta e l’Associazione Cooperativa MIR.

Protagonista dell’iniziativa la metropolitana di Orvieto in quello che l’Amministrazione Comunale definisce ‘un viaggio romantico e misterioso alla scoperta della città nascosta che per quattro giorni ospiterà una serie di esperienze emozionanti e attraenti’.

La luna scenderà nuovamente nel pozzo di San Patrizio (nella foto di copertina) per donare il bacio più profondo del mondo. Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, l’ingresso sarà gratuito per i residenti nel comune di Orvieto, mentre sabato 18 febbraio, dalle 18 alle 20, è prevista una speciale visita guidata.

Poi, gli innamorati scenderanno i 248 gradini del monumento accompagnati dalle coppie famose dei più grandi musical della storia a cui daranno vita e voce gli artisti della compagnia Mastro Titta.

Al termine, contornata dalla musica, degustazione di vini e prodotti tipici organizzata dal Consorzio di Tutela Vini Orvietani.

Nel giorno di San Valentino tutte le stazioni metro Innamorati di Orvieto aderenti (metro Orvieto, Pozzo della Cava, Labirinto di Adriano e metro Sant’Andrea) avranno l’ingresso ridotto per le coppie.

Sabato 17 e domenica 18 febbraio ogni luogo della città nascosta non solo racconterà la sua storia ma offrirà ai visitatori anche un’attività diversa ‘Nel cuore della scogliera’. Nella metropolitana di Orvieto, attorno allo spettacolare frantoio di origine medievale, l’azienda agricola Il Colle di Gemma terrà una degustazione di olio, il Pozzo della Cava ospiterà un laboratorio di ceramica dove le coppie potranno realizzare il proprio souvenir personalizzato, In Adriano Nel Labirinto si potranno degustare vino e cioccolato, mentre la musica accompagnerà la speciale visita ai sotterranei di Sant’Andrea.

Liberamente o guidato, Innamorati di Orvieto – sottolinea l’Amministrazione Comunale – sarà l’occasione per scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla città nascosta e sulla storia di Orvieto. Con Esprimi un Desiderio (giovedì 15 e venerdì 16 febbraio) la visita in metropolitana sarà gratuita e in ogni location le coppie (che potranno entrare a prezzo ridotto) riceveranno una monetina portafortuna in terracotta da lanciare nel cuore di Orvieto, in nel fondo del pozzo San Patrizio invece che in quello della Cava o nel pozzo sotterraneo etrusco di Orvieto. La moneta riproduce il dritto della moneta orvietana, l’unica coniata autonomamente sotto il titolo del Comune di Orvieto tra il 1256 e il 1268. Sabato 17 febbraio alle 14.30 Esprimi un Desiderio diventerà una visita guidata a cura di Sistema museo che comprende il pozzo di San Patrizio, i sotterranei di Orvieto, il pozzo della cava e il labirinto di Adriano.

Domenica 18 febbraio, dalle 16 alle 20, l’amore per Orvieto emergerà dalle viscere della rupe per raggiungere i balconi delle case del centro storico che faranno da inconsueta cornice alla Serenata alla Città con spettacoli dagli artisti della compagnia Mastro Titta.

Presso il Palazzo delle Sette, a partire dalle ore 17, si svolgerà la degustazione gratuita “Gusto, Amore e… Fantasia”, che sarà condotta dai produttori dell’associazione Le Stelle di Orvieto (Decugnano dei Barbi, Casaparrina, Sartago , Custodi, Basili Danilo, Brizi Paolo e Giacomo, Il Pogliano, Darliner de Mercadante, famiglia Cotarella). Prima della degustazione avrete la possibilità di partecipare alla visita teatrale alla Torre del Moro, organizzata dal Sistema Museo Il Tempo dell’Amore. Musica e teatro completano il programma dell’evento.