Qualcosa si sta muovendo, e non stiamo parlando del cielo… Il Pentagono ha pubblicato ufficialmente tre brevi video con UFO girati nel 2004 e 2015 e rivelati dalla To the Stars Academy of Arts and Science (TTSA), una società fondata dall’ex cantante dei Blink-182 Tom DeLonge.

I video, intitolati “FLIR.mp4”, “GOFAST.wmv” e “GIMBAL.wmv”, sono stati pubblicati sulla pagina del Freedom of Information Act della US Navy. Le immagini mostrano ciò che il Pentagono descrive nella sua dichiarazione come “fenomeni aerei non identificati” che si muovono rapidamente mentre vengono registrati con telecamere a infrarossi.

Il Pentagono chiarisce il perchè dei video UFO oggi

La marina americana ho già riconosciuto la veridicità dei video a settembre dell’anno scorso. Ora, dopo “una revisione approfondita”, il Pentagono ha stabilito che il rilascio autorizzato di queste registrazioni non classificate “non rivela capacità o sistemi sensibili e non influenza le successive indagini di incursioni nello spazio aereo militare da parte di fenomeni aerei non identificati”.

Il Dipartimento della Difesa spiega che sta pubblicando i video “per chiarire eventuali equivoci della società sul fatto che le immagini che hanno fatto circolare fossero o meno reali, o se ce ne fossero di più nei video”.