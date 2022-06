Scienziati russi stanno indagando sul fenomeno UFO

Il direttore generale dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitri Rogozin, ha assicurato che gli scienziati del suo Paese stanno indagando sul fenomeno UFO, come ha affermato durante un’intervista concessa questo sabato al canale Rossiya 24. “Se parliamo di fatti specifici dei cosiddetti Avvistamenti UFO, che potrebbero aver avuto luogo sulla Terra nel corso della storia umana, di cui parla la NASA, vorrei dire che questi studi sono stati effettuati e sono in corso nella nostra Accademia delle Scienze, tra gli altri.

I fatti vengono compilati e verificati”, ha spiegato. Ha anche indicato di aver parlato con molti piloti che hanno incontrato fenomeni sconosciuti durante i loro voli negli anni ’70 e di aver persino visto i disegni che facevano degliche affermavano di aver visto.

In questo senso, ha sottolineato che il 99,9% dei casi studiati erano manifestazioni atmosferiche o altri fenomeni fisici non legati alle teorie della vita extraterrestre. “Ma ammettiamo che questo tipo di fenomeno potrebbe essersi verificato”, ha detto. “Di solito quello di cui stiamo parlando è apparso durante un primo volo di prova”, ha continuato. “Ho parlato con la NASA, e c’è anche chi crede che potremmo essere oggetto di osservazione esterna. Mi piacerebbe crederci”, ha concluso. Giovedì la NASA ha annunciato che sta formando un team indipendente di ricercatori per studiare i fenomeni aerei non identificati (UAP, per il suo acronimo in inglese) e che, una volta completato il rapporto, sarà rilasciato al pubblico in modo che ‘chiunque possa vedere e studialo.