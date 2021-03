Terremoto Grecia Oggi 3 marzo: Forte Sisma M6,3 in Tessaglia, epicentro vicino Larissa

Un terremoto di magnitudo 6,3 è stato registrato questo mercoledì in Grecia, con l’epicentro nella regione Tessaglia, situato a 8 Km a ovest della città di Tyrnavos, 22 km WNW di Larissa, nel centro del paese, secondo i dati del Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC). Il terremoto è avvenuto a una profondità (ipocentro) di 8 chilometri. Secondo i registri dell’US Geological Survey (USGS, per il suo acronimo in inglese), l’ipocentro del terremoto si trovava a 10 chilometri di profondità.

L’intensa scossa di terremoto è stata avvertita in quasi tutto il territorio della nazione insulare, ha detto alla televisione di stato il sismologo greco Vassilis Karathanasis, riferisce Reuters. E’ stato sentito anche nella vicina Macedonia del Nord, Kosovo e Montenegro.

Numerose scosse di assestamento sono state segnalate dopo il terremoto M6,3 di oggi mercoledì 3 marzo 2021. Al momento non ci sono segnalazioni di vittime o possibili danni materiali.