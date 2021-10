Altri terremoti hanno scosso l’isola di La Palma e la lava del vulcano è aumentata dopo che parte del cratere è crollato. L’attività sismica e la colata lavica sono state instabili e inarrestabili, fluttuando di giorno in giorno. Tuttavia, in mezzo a tutta questa follia vulcanica, alcuni hanno visto uno strano oggetto volare molto vicino al vulcano.

Alcuni utenti di Internet che hanno seguito l’evoluzione del Vulcano Cumbre Vieja attraverso le dirette streaming di YouTube hanno rilevato un’anomalia che vola vicino alla bocca del vulcano. L’oggetto misterioso è stato visualizzato dall’utente “rshaqman” e caricato su YouTube il 29 settembre (guardalo a fondo articolo).

Nelle immagini si può vedere la forte attività vulcanica del vulcano sull’isola di La Palma, ma ad un certo momento appare una sfera bianca sul lato sinistro, a velocità costante. Ma dopo pochi secondi cambia direzione e si dirige dritto verso la bocca. Sembra girargli intorno, e si ferma persino davanti alla lava. A questo punto rimane per qualche secondo, fino a scomparire improvvisamente.

Il video ha suscitato grande scalpore sui social network, dove molti internauti sono rimasti sorpresi dalle immagini e hanno voluto proporre le loro teorie e opinioni. Gli esperti di UFO ritengono che il vulcano Cumbre Vieja sia sede di una base aliena segreta.

Secondo i suoi calcoli, l’UFO avrebbe un diametro compreso tra 30 e 40 metri.

Inoltre, aggiungono che la stessa base sotterranea sarebbe collegata al caso storico avvenuto alle Isole Canarie nel 1976, dove centinaia di persone furono testimoni di uno strano fenomeno che causò l’apertura di un dossier UFO da parte dell’Aeronautica Militare.

Altri hanno suggerito che questa è una chiara prova che gli UFO usano i vulcani per accedere alla “Terra Cava“, sebbene sia possibile che civiltà extraterrestri o intraterrestri utilizzino l’Old Summit come fonte di energia.

Che tu creda a una teoria o all’altra, ciò che è chiaro è che questo non è stato l’unico UFO visto sui vulcani in eruzione. Molti hanno visto strani oggetti volanti prima, durante e dopo le eruzioni vulcaniche, in particolare in America. Internet è pieno di video UFO durante le eruzioni vulcaniche, in particolare al vulcano Popocatepetl.

Centinaia di testimoni hanno visto oggetti volanti particolari nell’area: UFO cilindrici e in rapido movimento che accedono all’interno del vulcano, sorvolano e addirittura scompaiono improvvisamente ai piedi delle colline. Ma bisogna anche aggiungere che i più scettici non sono d’accordo con tutte queste spiegazioni. Ritengono che lo strano oggetto potrebbe essere semplicemente un drone…

Ma la teoria scettica contrasta con il modo in cui le creazioni umane come elicotteri, droni e aeroplani non possono volare così vicino o entrare nei vulcani a causa degli alti livelli di cenere e del calore intenso (tra 850 °C e 1200 °C).