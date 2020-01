Una Foto sull’Etna. E’ un UFO? Secondo la nota del CUS (Centro Ufologico Siciliano), l’avvistamento in questione sarebbe stato notato nel 2013, nel corso di una serata di “sky-watching”, con i testimoni a quota 1600 metri. Lo scenario è ancora una volta quello notturno, dalla foto più nitida si noterebbe una sfera dalla luminosità intensa, dallo spiccato colore bianco. I testimoni presenti non hanno riconosciuto nella sfera di luce un possibile velivolo convenzionale: ciò comunque non escluderebbe il passaggio di un aereo, semplicemente non individuabile come tale.

Come da rituale, il Centro Ufologico Siciliano, dopo aver divulgato nuovo avvistamento di presunto UFO, passerà ad una fase successiva. Le immagini che ritraggono l’oggetto volante non riconoscibile saranno oggetto di approfondimento e di analisi tramite software.

La Sicilia e gli UFO.

Già in diverse occasioni in passato, ciò che appariva inizialmente enigmatico, in reltà finiva per celare una semplice spiegazione convenzionale.

In ogni caso, l’isola nel Mediterraneo conferma la sua lunga tradizione in tema OVNI. Proprio il Centro Ufologico Siciliano negli anni ha raccolto numeroso materiale e testimonianze inerenti casi di “Ufo Sightings”, sull’isola e nel Mediterraneo in genere. Proprio le statistiche, rendono l’area come una delle più “sensibili” del pianeta per ciò che concerne il fenomeno OVNI.

Non è la prima volta che il vulcano siciliano è al centro di indagini e approfondimenti ufologici.

In passato sono stati segnalati numerosi casi di “Ufo Sightings” nelle vicinanze dell’Etna, seppur non tutti riconducibili alla classica casistica. In quest’occasione, accanto alla segnalazione fornita da diversi testimoni, vi è anche una foto che ritrarrebbe il presunto oggetto volante non identificato. Etna ancora protagonista come negli anni passati: al punto che, negli ambienti di appassionati e ricercatori, viene comunemente definito il “Vulcano degli UFO”.