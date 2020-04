UFO FOTO GALLERY – Foto di UFO negli anni ’50: quali le differenze rispetto ad oggi? Molti osservatori del fenomeno Ovni si chiedono come mai le immagini “vintage” degli Ufo Sightings dell’epoca fossero maggiormente “chiare” rispetto alla maggior parte di quelle rese note negli ultimi anni. Qualcuno, soprattutto tra gli scettici, ha ipotizzato come la disponibilità di più sofisticate tecnologie informatiche abbia permesso analisi più precise, rivelando in molti casi come dietro una fotografia misteriosa vi fosse una spiegazione convenzionale.

Ricercatori e appassionati obiettano con un’altra teoria: al di là dell’ipotetica origine extraterrestre o meno degli UFO, anche la loro “tecnologia” si evolverebbe.

In particolare, per ciò che concerne i Video, gli ipotetici UFO sfuggirebbero all’occhio umano ma sarebbero “catturati” dalle immagini di. Teorie, nell’uno e nell’altro caso, prive di controprove assolute. Di certo, al di là delle soggettive opinioni sul fenomeno, gli“Vintage” immortalati in Foto mostrano un fascino intatto.

Ecco alcuni dei più popolari portali UFO internazionali con le relative Foto-Gallery, cronologia e casistica in immagini.

WORLD UFO PHOTOS. Tra i più completi, ben nove archivi per centinaia di UFO Sightings di diversi zone del mondi. Presente anche una interessante sezione riguardante gli UFO sulla Luna e le Foto misteriose di Marte.

UFO EVIDENCE. Sito storico di studio e analisi del fenomeno OVNI. Presenti numerosi archivi fotografici con sezioni inerenti le immagini divise per epoca e continenti.

UFO CASEBOOK. Altro portale web di riferimento, in questo caso le gallerie fotografiche vengono selezionate per decennio e corredate da una breve descrizione.