UFO in Volo: Elicottero dell'aeronautica militare cattura 2 OVNI sulla California

UFO CALIFORNIA – Nel corso degli anni, molti testimoni oculari della Marina, dell’Air Force e della Guardia Costiera hanno riferito di strane attività UFO al largo della costa meridionale della California. Soprattutto nell’area intorno alle isole San Clemente e Catalina e ora ancora una volta l’attività UFO è stata registrata e questa volta di nuovo sull’Isola Clemente.

Il video UFO Orb è stato registrato dal telefono di un marinaio sulla FLIR dell’H60 Romeo.

Le fotocamere FLIR sono comunemente utilizzate su aerei militari e civili: usano unache rileva la radiazione infrarossa.

L’elicottero è stato messo a terra sull’isola di San Clemente, in California, in un evento di addestramento di 2 settimane. Stavano facendo la manutenzione ordinaria dopo che tutti i voli avevano chiuso quando hanno visto le luci. Sembra che ci siano 2 sfere di luce in lontananza e quando FLIR si blocca, accelera così velocemente che FLIR non riesce a tenere il passo.

Questi oggetti ad alta velocità sono artificiali o di origine extraterrestre?