VIDEO INCREDIBILE – Una donna negli Stati Uniti ha registrato il momento in cui un fulmine ha colpito l’auto su cui viaggiavano suo marito e tre figli mentre tornavano dalle vacanze. Michaelle May Whalen, che ha catturato le immagini da un’altra auto, ha affermato che l’incidente è avvenuto venerdì 1 luglio su un’autostrada a Tampa Bay, nello stato della Florida.

L’auto colpita dal fulmine era davanti a lei e, secondo la sua testimonianza, era “completamente fritta”, ma i suoi parenti erano illesi.

La donna ha iniziato a registrare i fulmini quando ha notato il primo fulmine, ma ogni volta ha fallito. “Così mio genero mi ha suggerito di girare un video al rallentatore, ed è allora che ho catturato l’evento sulla telecamera”, ha spiegato.

L’auto colpita, a causa della sua struttura in acciaio, ha agito come una “gabbia di Faraday“, in cui la corrente del fulmine scorre attraverso la carrozzeria in metallo e generalmente esce a terra attraverso i pneumatici. In questi casi, le persone all’interno di tale struttura evitano danni non toccando il metallo colpito da un fulmine.

A woman captured this insane video of lightning hitting her husband's truck in front of her. @islivingston explains why no one was harmed and the strike appears in zigzags and loops near the end: https://t.co/F8lNQUVrND pic.twitter.com/wv6MVjPgC0

— Capital Weather Gang (@capitalweather) July 7, 2022