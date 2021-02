L'importanza di una corretta idratazione per il corpo e il benessere della coppia

La pelle comprende il derma e l’epidermide: il primo è un tessuto connettivo vascolarizzato, la seconda viene idratata dall’acqua che penetra dal derma.

L’acqua arriva al derma dal circolo sanguigno. Il percorso di questa fra gli strati dell’epidermide è legato pure alle acquaporine, delle proteine. L’idratazione cutanea è un aspetto fondamentale del benessere del proprio corpo.

Idratazione del corpo: ecco perché è importante

Gli strati cutanei mirano a trattenere l’acqua negli strati superiori alla cute. Ne deriva un film acquoso, il mantello acido, costituito da sostanze lipofile e idrosolubili e diviso nel film lipidico di superficie e nell’NMF, il fattore naturale di idratazione (Natural Moisturizing Factor).

Ogni tipologia di pelle ha il proprio NMF, perciò, i bisogni di idratazione cambiano in base a essa. L’NMF riesce a trattenere il giusto grado di umidità.

L’acqua è importante per l’elasticità cutanea. La pelle secca può dipendere dall’alimentazione (fondamentale è l’apporto di verdura fresca e frutta, di sali minerali), da una protratta esposizione al sole, dallo stress ecc., ma anche dall’utilizzo di detergenti che non sono adeguati alla propria tipologia di pelle.

Idratare la propria pelle con Latte Corpo Jowae

Qualunque tipo di pelle si possiede, occorre usare prodotti per la pulizia adatti ed è importante provvedere all’idratazione quotidiana.

Si tenga presente che il deposito di acqua tenderà a evaporare, perciò bisogna pensare all’apporto idrico, ma non solo: è importante trattenere l’acqua.

In ciò, un prezioso alleato sono i cosmetici studiati proprio allo scopo di idratare come, ad esempio, il Latte Corpo Jowae adatto anche alla pelle più sensibile e pensato per donare freschezza e luminosità alla cute.

Si tratta di un prodotto che è possibile acquistare online e questo può rappresentare una grande comodità, soprattutto per coloro che faticano ad avere tempo materiale per recarsi a fare acquisti in negozio, nei giorni e agli orari di apertura. Si può leggere con calma la scheda descrittiva con tutte le caratteristiche.

Inoltre, si consiglia di consultare la sezione “recensioni”, con i commenti, le valutazioni e i punteggi assegnati dai consumatori che possono aiutare nella scelta del prodotto migliore e più adatto ad ogni esigenza.

Si può anche notare se è previsto, magari, uno sconto. Per procede all’acquisto è possibile visitare gli e-commerce specializzati che garantiscono articoli delle migliori marche a prezzi competitivi. In tal senso uno dei punti di riferimento del settore è Farmaciauno, realtà d’eccellenza che propone solo prodotti di prima qualità, pensati per soddisfare ogni esigenza.

Idratazione del corpo e benessere della coppia

È un principio piuttosto condiviso quello che vede interconnettersi il benessere del corpo e il benessere della mente e dell’anima. In effetti, basta soffermarsi a pensare all’ultima volta che ci si è presi cura della propria salute e del proprio benessere fisico per comprendere come la cosa possa “far sentire bene”.

Si dice, inoltre, che per amare gli altri è importante amare prima noi stessi, volersi bene e avere cura di sé. Se si è amorevoli con la propria persona, l’equilibrio di coppia ne trarrà probabilmente beneficio. Ma forse non è soltanto una questione psicologica, ma pure fisica.

La pelle è il “biglietto da visita” di ciascuno; una pelle sana rende più belli, più vitali. E una pelle morbida, rivitalizzata, idratata, è un piacere da toccare. Già il fatto che il partner veda l’altro più bello, fa sentire quest’ultimo meglio e più a suo agio.

Ma sapere di avere una pelle più sana, psicologicamente, rende più tranquilli nelle situazioni di intimità. Laddove c’è complicità e rispetto, si sta sempre bene insieme. Ma può dispiacere il fatto di non avere la pelle che si vorrebbe. Se, invece, la pelle è idratata e sana, la cosa può rendere contenti entrambi.