VIDEO ALIENO – Ufologia o semplice fiction? All’epoca della divulgazione del filmato, tale fu il clamore, che furono scomodati anche gli specialisti di cinema ed effetti speciali. Le possibili spiegazioni convenzionali e le teorie su “Skinny Bob”, il presunto alieno sopravvissuto all’UFO Crash di Roswell, sono fiorite in quantità. Un attore opportunamente truccato? Una scena di un film che non è mai giunto nei cinema o talmente sconosciuto da non essere riconosciuto? Una “false flag”?

Il video, che su YouTube è oltrepassato il non indifferente traguardo di un milione di visualizzazioni, è divenuto un cult da un paio d’anni.

Accantonando diverse contraddizioni tecniche e dubbi avanzati anche da, la “leggenda” di(nomignolo che gli fu assegnato negli Stati Uniti per via della conformazione fisica del presunto) lo descriverebbe come l’unico sopravvissuto allo schianto di Roswell del 1947

Il filmato, secondo questa teoria non confermata, sarebbe stato conservato in un non meglio specificato archivio Top Secret delle istituzioni americane. Nessuna certezza, numerose ombre, scetticismo prevalente: Skinny Bob rappresenta comunque un piccolo “mito” contemporaneo nell’era di YouTube.