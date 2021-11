Intelligence su UFO: "potrebbero essere Alieni?"

La direttrice della National Intelligence degli USA, Avril Haines, ha commentato mercoledì il tema degli avvistamenti di oggetti volanti non identificati, ammettendo che gli analisti delle agenzie militari del paese sotto il suo comando non comprendono appieno la natura di molti di questi fenomeni.

“C’è sempre la domanda se c’è qualcos’altro che semplicemente non capiamo, che potrebbe provenire da extraterrestri?”, ha detto l’alto funzionario durante l’evento “Our Future in Space” (Il nostro futuro nello spazio), tenutosi a livello nazionale nella cattedrale di Washington.

Ad Haines è stato chiesto dei possibili segni di vita aliena in relazione al rapporto sugli avvistamenti UFO o sui fenomeni aerei non identificati (UAP) pubblicato dal suo ufficio a giugno.

In quel documento, gli esperti hanno analizzato 144 incidenti inspiegabili testimoniati dal personale militare statunitense tra il 2004 e il 2021 e l’unica cosa che hanno potuto concludere è che nella maggior parte dei casi si trattava di “oggetti fisici”, poiché sono stati registrati da sensori e radar a infrarossi, oltre alla percezione visiva. Tuttavia, non sono stati in grado di determinare la natura dei fenomeni.

Il capo dell’intelligence ha seguito questa linea durante il suo discorso:

“Eravamo abbastanza sicuri che non avremmo descritto ciascuno di questi [rapporti UAP] nelle diverse categorie che abbiamo identificato, perché francamente non siamo stati in grado di capire tutto”.

Allo stesso modo, Haines ha deplorato la mancanza di “un modo coerente di comunicare” le informazioni relative a questo tipo di avvistamenti e ha sottolineato la necessità di migliorare la raccolta dei dati dai sensori che l’intelligence ha a sua disposizione, nonché di approfondire l’analisi del materiale raccolto.

D’altra parte, il funzionario ha sottolineato che in relazione alla questione UAP, “le questioni principali che hanno interessato il Congresso e altri sono i problemi di sicurezza dei voli e di controspionaggio”.