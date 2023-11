Arrivare sotto Natale impreparati sui regali da fare può avere due conseguenze principali: regalare alle persone a cui vogliamo bene oggetti impersonali e poco utili oppure rischiare di dover spendere una fortuna per trovare all’ultimo il dono perfetto e all’altezza delle aspettative.

Per scongiurare questa situazione, è molto importante entrare nel periodo natalizio con le idee chiare, così da puntare su regali importanti e costosi solo quando e dove realmente necessario e sfruttare invece i pensierini di Natale per tutti gli altri regali da fare a parenti, amici e colleghi.

I pensierini di Natale sono piccoli doni per fare gli auguri con il cuore. Non richiedendo budget troppo elevati, permettono di accontentare tutti evitando sforzi economicamente troppo impegnativi. L’unico segreto per fare pensierini di Natale azzeccati è sceglierli con cura e con l’obiettivo di sorprendere e far emozionare i destinatari.

Si può optare per l’utilità degli oggetti del quotidiano e dei gadget da ufficio, oppure su accessori glam che non possono mancare nell’armadio o, ancora, idee regalo per la casa, la bellezza e il benessere.

I 5 migliori pensierini di Natale personalizzati per i regali 2023

Tra i pensierini di Natale che vanno per la maggiore ci sono le soluzioni personalizzate fatte su misura con creatività e amore.

Calendario personalizzato

Di seguito alcune delle idee più creative, perfette da regalare nel periodo natalizio.

Partiamo da un pensierino di Natale su misura, ideale come regalo per i colleghi di lavoro: il calendario personalizzato con foto.

Si tratta di un oggetto per l’ufficio utile e indispensabile che, essendo realizzato con una foto personale, esprime affetto, stima e uno speciale augurio non solo per Natale, ma anche per il nuovo anno che sta per iniziare.

Palline di Natale personalizzate

Passiamo poi ai pensierini di Natale per i parenti un po’ più lontani, quelli che magari non si incontrano tutti i giorni, ma che fanno comunque parte della famiglia. In questo caso, trattandosi di persone che non si conoscono a fondo in fatto di gusti e preferenze, meglio puntare su un dono meno personale, ma altrettanto sentito, come la pallina personalizzata con foto da appendere all’albero di Natale.

In questo modo, oltre alla sicurezza di sorprendere ed emozionare con un oggetto particolare e molto natalizio, si ha anche la certezza che il regalo possa essere concretamente utilizzato.

Quadro con foto

Per gli amici si potrebbe scegliere un fotoquadro, quadri con foto personalizzata da appendere al muro. Si può optare per una fotografia unica oppure per un college per ricordare un momento speciale o un’esperienza vissuta insieme. Sistemati all’interno della propria casa, aiuteranno a ricordare ogni giorno l’amicizia e l’affetto che scorre.

Il fotolibro

Altri pensierini di Natale immancabili sono quelli a nipoti e nonni. Cosa c’è di meglio di un FotoLibro su misura con una serie di foto che raccontano una storia? Perfetto per aiutare i più piccoli a sviluppare osservazione e creatività e gli anziani a tenere in allenamento la memoria tramite i ricordi, risulta uno dei regali personalizzati più emozionanti e apprezzati.

Cioccolatini con scatola personalizzata

Se avete dei pensierini di Natale da fare a conoscenti o persone a cui volete fare gli auguri pur non avendo un rapporto stretto e intimo, l’idea perfetta sono i cioccolatini personalizzati. Una piccola coccola che unisce gusto, fantasia e originalità per esprimere affetto e dire “ti ho pensato” senza bisogno di parole.