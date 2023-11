Domani 28 novembre si terrà una nuova edizione del Giving Tuesday (“Un giorno per dare”), un movimento globale di solidarietà che si estende in oltre 80 paesi. Il suo scopo è promuovere e moltiplicare la solidarietà dopo il consumismo spinto da eventi come il Black Friday e il Cyber Monday.

L’iniziativa del #GivingTuesday è nata dall’ONG 92Y Street di New York, con più di 100 anni di esperienza nel campo delle opere sociali, e dalla Fondazione delle Nazioni Unite, che contribuisce con la sua esperienza nelle strategie e nella diffusione di

Alternativa agli acquisti natalizi promossi dal Black Friday e dal Cyber Monday

progetti solidali.

Nel 2012, negli Stati Uniti, è nato il movimento #GivingTuesday come alternativa agli acquisti natalizi promossi dal “Black Friday” e dal “Cyber Monday”. Fin dal suo lancio, migliaia di organizzazioni e persone si sono unite per collaborare in azioni di solidarietà, come ricordano i suoi promotori.

In Italia il GivingTuesady è organizzato e promosso, dal 2017, dalla Fondazione AIFR, che sin dall’inizio ha voluto mettere in luce l’impegno del Terzo Settore, invitando inoltre le persone a sostenere l’impatto che ogni singola azione può generare sulla comunità. L’iniziativa ha il patrocinio di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, Assifero, ASSIF – Associazione Italiana Fundraiser e CSVNet.