Fortinet: Cyber Monday, le Best Practice per lo Shopping sicuro

Lunedì 29 novembre sarà il Cyber Monday 2021. L’appuntamento con la stagione degli acquisti online per il 2021 pone nuove e maggiori sfide: i cybercriminali aspettano infatti questo momento tutto l’anno e sono pronti a sferrare nuovi attacchi approfittando dell’opportunità offerta dallo shopping natalizio.

Acquistare beni, inviare regali e restare in contatto con i propri cari grazie alle reti digitali è stato di grande aiuto nel corso della pandemia, ma è importante capire che non sono esenti da rischi. Piuttosto che farsi prendere dalla fretta e dall’entusiasmo per lo shopping del Cyber Monday, è meglio prendersi un momento per riflettere. Fortinet ha identificato alcuni dei rischi più importanti, insieme ad alcune best practice che i consumatori e i rivenditori devono tenere a mente per evitare di cadere vittime di truffe.

In primo luogo è bene evitare di utilizzare il WiFi pubblico se possibile, a meno che non si abbia a disposizione una connessione VPN sicura o una rete affidabile. Per quanto riguarda la fase di acquisto, i consumatori dovrebbero fare attenzione ai siti web sospetti; quando si visita un sito di e-commerce per la prima volta, è inoltre bene verificarne la legittimità prima di procedere con l’acquisto. Da non dimenticare anche l’importanza di aggiornare i dispositivi o le altre tecnologie utilizzate a casa, tenendo in considerazione la sicurezza della rete prima di fare acquisti.

Minacce comuni del Cyber Monday

WiFi pubblico : utilizzare una rete privata per fare shopping a casa è un conto, ma prima di fare acquisti online utilizzando una connessione WiFi pubblica di un bar, un centro commerciale o un negozio di alimentari, sarebbe meglio pensarci due volte. I cybercriminali si inseriscono più frequentemente in queste reti per intercettare i dati. Possono anche insediarsi nelle aree pubbliche, trasmettendo hotspot etichettati come “WiFi pubblico libero” che può essere utilizzato per catturare il traffico che si muove tra il dispositivo e un sito di e-commerce (o qualsiasi sito web, in realtà). Evitare il WiFi pubblico se possibile, a meno che non si abbia a disposizione una connessione VPN sicura o una rete affidabile.

: durante le feste vengono realizzati molti siti falsi per lo shopping, progettati per attirare i consumatori e invogliarli a rilasciare informazioni personali o relative alle loro carte di credito, proponendo offerte imbattibili o promettendo l’accesso ad articoli difficili da reperire che, in realtà, non esistono. Visitando un sito di e-commerce per la prima volta, è bene verificarne la legittimità prima di procedere con l’acquisto, leggendo le recensioni su internet, assicurandosi che l’azienda abbia un indirizzo fisico e un numero di telefono, e stare lontano dai siti che richiedono pagamenti diretti dalla banca, bonifici o carte regalo come metodo di saldo. Software per lo skimming delle carte di credito: gli skimmer si possono trovare anche online. Il malware di scraping della RAM del Point-of-sale (POS) è sempre più diffuso tra i cybercriminali. In primo luogo, i malintenzionati devono ottenere l’accesso a un sistema Point-of-sale, come il carrello di una app. Poi infettano l’host con un malware progettato per rubare i dati della carta di credito dalla fonte. La transazione prosegue, ma tutte le informazioni della carta di credito vengono raccolte. Non è sempre facile evitare gli skimmer delle carte di credito, ma la maggior parte dei grandi rivenditori utilizzano varie misure per prevenirli, come un web application firewall.

Malware web-based : i consumatori dovrebbero fare attenzione ai siti web sospetti o alle pubblicità che li allontanano da qualsiasi sito in cui stanno navigando o che li attirano con offerte allettanti. In alcuni casi, basta una breve visita a una pagina web dannosa per infettare il proprio dispositivo.

: i consumatori dovrebbero fare attenzione ai siti web sospetti o alle pubblicità che li allontanano da qualsiasi sito in cui stanno navigando o che li attirano con offerte allettanti. In alcuni casi, basta una breve visita a una pagina web dannosa per infettare il proprio dispositivo. Attacchi a IoT e Router : anche se non direttamente collegati al Cyber Monday, i tentativi di exploit contro i router di consumer-grade o e i dispositivi IoT sono costanti. Molte persone continuano a lavorare da remoto, per questo motivo è bene aggiornare i dispositivi o le altre tecnologie utilizzate a casa tenendo in considerazione la sicurezza della rete prima di fare acquisti. I cybercriminali potrebbero impiegare tecniche di reconnaissance hacks per scoprire le password per la rete WiFi aziendale o le credenziali di accesso per gli acquisti automatici online.

Incoraggiamo abitudini sicure per lo shopping online

Il modo migliore per evitare di cadere vittima di un attacco durante il Cyber Monday è fare shopping online in modo sicuro. Bisogna utilizzare il buon senso quando si naviga online e affidarsi a rivenditori di fiducia per usufruire di offerte e promozioni, così come tenere a mente che le carte di credito offrono una protezione integrata contro le frodi al consumatore.

Acquistare beni, inviare regali e restare in contatto con i propri cari grazie alle reti digitali è stato di grande aiuto nel corso della pandemia, ma è importante capire che non sono esenti da rischi. Piuttosto che farsi prendere dalla fretta e dall'entusiasmo per lo shopping del Cyber Monday, è meglio prendersi un momento per riflettere, valutare le best practice di cybersecurity e condividere le conoscenze in materia.

