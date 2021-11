Nuove Offerte di Lavoro in Italia per coprire il Black Friday

Black Friday 2021: Che impatto ha sulla creazione di posti di lavoro?

Le offerte di lavoro si moltiplicano in tutta Italia durante questa settimana. In totale, Jobatus registra 156.173 nuove offerte di lavoro in tre settori: commercio, logistica e software.

In questo momento dell’anno, e sebbene il nome della campagna e la sua pronuncia siano ancora un punto critico per centinaia di cittadini, sembra quasi impensabile trovare una sola persona che non sappia cosa sia il Black Friday.

Tradotto come “Venerdì Nero” e importato dagli Stati Uniti in Italia grazie a una delle più grandi multinazionali, Amazon, si tratta di un evento annuale e famoso in tutto il mondo dove le offerte e i grandi sconti sono i protagonisti. Dà il via alla stagione dello shopping natalizio e, anche se originariamente si teneva solo l’ultimo venerdì di novembre, sempre più aziende e imprese scelgono di mantenere gli sconti per più giorni, una decisione molto saggia se si tiene conto dell’impatto che ha sulle vendite di

qualsiasi attività. In concreto, e analizzando i dati degli ultimi quattro anni, la campagna del Black Friday supera già il 20% del fatturato annuale, che vive il proprio periodo d’oro nell’ultimo trimestre dell’anno grazie a questo evento e ad altri come Halloween Natale o i saldi invernali

Come previsto, questa data, così desiderata dalla stragrande maggioranza delle aziende italiane, ha un impatto diretto e importante su un aspetto cruciale per il paese: la creazione di posti di lavoro.

In questo senso, il portale di lavoro Jobatus ha registrato 156.173 nuove offerte di lavoro dall’inizio di novembre per fornire quella che è già diventata la settimana più prospera -economicamente parlando- dell’intero anno. Per quanto riguarda l’analisi dei dati per settore, il rapporto mostra che il 53% delle posizioni disponibili appartengono al settore commerciale -soprattutto moda, elettronica e accessori- il 35% al settore della logistica, e il restante 12% al settore Software e IT (Information Technology).

In termini di posti vacanti, le posizioni più ricercate sono quelle di commesso, operatore del servizio clienti, agente di vendita, sviluppatore di software e autista di consegne.