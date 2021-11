Come lavare i piatti in Ristorante: Video del famoso Chef turco Salt Bae

Nusret Gokce, famoso chef turco meglio conosciuto come Salt Bae, ha pubblicato un video su Instagram con una strana dimostrazione che ha dato al suo staff su come lavare piatti e pentole in un ristorante.

Noto per le sue ricette esagerate e molto stilizzate, si vede il ristoratore gettare un piatto da una mano all’altra per mostrare tutta la sua agilità e il risultato impeccabile: una registrazione da lui pubblicata sul suo account ufficiale Instagram. “Negli affari bisogna conoscere tutti i dettagli, dalla A alla Z, ok?” ha scritto nella descrizione della pubblicazione.

Il video, che ha più di 5,7 milioni di visualizzazioni, mostra Gokce che lava compulsivamente un piatto, che in seguito descrive come “un diamante“. Indossando i suoi caratteristici occhiali scuri in stile John Lennon e una maglietta bianca, la celebrità turca consiglia allo staff di “concentrarsi sempre e pulire“.

Alla fine del video, lungo meno di un minuto, “Salt Bae” lancia il suo grembiule bianco ai 12 membri della sua squadra di cucina, che applaudono alla dimostrazione.