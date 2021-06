Jannik Sinner vs Rafael Nadal: diretta streaming tennis Roland Garros 2021 al posto di Rojadirecta. Ottavi di finale del prestigioso torneo di Parigi. I due si sono affrontati proprio a Parigi sullo Chatrier l’anno scorso: Sinner in particolar modo nel primo set diede filo da torcere al fenomeno di Manacor, procurandosi anche l’opportunità di servire per vincere il parziale d’apertura, salvo poi cedere alla costanza del maiorchino nei successivi due set con il punteggio di 7-6 6-4 6-1. Più recente la sfida di Roma dove Nadal ha gestito con autorità i momenti cruciali del match chiudendo sul 7-5 6-4.

Dove vedere Sinner Nadal Streaming Gratis al posto di Rojadirecta e diretta tv

La sfida di tennis di Parigi tra Jannik Sinner e Rafael Nadal in diretta tv è programmato oggi lunedì 7 giugno 2021 come terzo sul Philippe Chatrier, campo centrale dello slam parigino, dopo Jabeur-Gauff e Djokovic-Musetti. In ogni caso la partita non avrà inizio prima delle ore 16:00.

Sinner Nadal streaming online gratis sui canali di Eurosport, canali di riferimento 210 e 211, in streaming online su Eurosport Player, Discovery+ (accessibili da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV), SkyGO (link skygo.sky.it) e DAZN (link www.dazn.it).