Diretta Formula 1: si corre il Gran dell’Azerbaijan. Si corre questo weekend sul circuito cittadino di Baku. Tutta da vedere quindi la consueta programmazione tv per la diretta live e lo streaming online, con la Ferrari che promette bene dopo le prove liberre del venerdì.

Le qualifiche si svolgeranno oggi sabato 5 giugno dalle ore 14:00 (anteprima dalle 13) e la partenza e gara domenica 6 giugno alle 14:00 (anteprima dalle 13:00). Prove libere e qualifiche in diretta anche su Sky Sport F1 HD, gara live anche su Sky Sport 1.

Dove vedere GP Baku F1 2021 streaming e diretta tv al posto di Rojadirecta



Il Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula 1 sul circuito cittadino di Baku in diretta tv in esclusiva sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky

Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201). Ilè in diretta esclusiva anche su Sky Q, dove possiamo vivere l’incredibile definizione del 4K HDR.per gli abbonati cone a pagamento per tutti con Now TV.

Ferrari e Mercedes hanno optato per l’utilizzo di una nuova unità endotermica e di un nuovo MGU-H. Nonostante questo sia un circuito cittadino, la Power Unit è molto importante visto il lunghissimo rettilineo che misura ben 2,2 km. Secondo Sky “il motore endotermico dovrà garantire un quantitativo importante di cavalli visto che, per oltre il 70% del giro, la farfalla risulta essere completamente spalancata. AL tempo stesso bisognerà avere un’ efficienza molto elevata poiché il consumo di carburante sul tracciato di Baku è forse il fattore tecnico più critico. Il circuito di Baku è il tracciato ove la parte ibrida ha il maggior peso nell’arco di un giro in tutto il mondiale: più del 3%. Per questo sarà cruciale avere un efficiente recupero di energia elettrica da parte del motore elettrico MGU-H”.