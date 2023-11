STREAMING TENNIS – La finale del Nitto Atp Finals tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si disputerà oggi domenica 19 novembre 2023 al Pala Alpitour di Torino, non prima delle ore 18:00 italiane. Il numero 4 e il numero 1 al mondo si ritrovano in finale a distanza di 4 giorni dalla sfida disputata nel Gruppo Verde, con la stupenda vittoria dell’altoatesino. I due tennisti giungono a questa finale dopo aver battuto in semifinale rispettivamente Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz.

I precedenti tra Sinner e Djokovic

I due tennisti Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono già affrontati quattro volte in passato.

Sinner-Djokovic, dove vederla in tv e streaming

Djokovic ha vinto tre volte, mentre Sinner ha vinto una volta. Il loro primo scontro è avvenuto nei 32esimi a Monte Carlo nel 2021, seguito da due partite a Wimbledon: nei quarti nel 2022 e in semifinale quest’anno. Nell’ultima partita, che si è svolta recentemente a Torino, Sinner è riuscito a sconfiggere Djokovic.

Sinner-Djokovic in tv sui canali digitali di Sky Sport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), e in chiaro su Rai 2. Online gratis per gli abbonati con Sky Go e in streaming gratis su Rai Play, oltre ovviamente allo streaming pay su NOW.