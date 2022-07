SINNER DJOKOVIC Streaming Gratis Tennis Wimbledon, dove vedere quarto di finale di Londra al posto di Rojadirecta TV

Jannik Sinner vs Novak Djokovic: diretta streaming tennis Wimbledon 2022 al posto di Rojadirecta.

Il girone dei quarti di finale di Wimbledon si aprirà, niente di più e niente di meno, con uno dei migliori match che il tennis può offrire oggi: Novak Djokovic (3° nella classifica ATP) contro Jannik Sinner (13°).

Questa sarà la seconda volta a livello professionale che si affronteranno. L’unico precedente è stato a Monte Carlo 2021 dove il serbo ha vinto in due set (6-4 e 6-2) per accedere all’ottavo dei Masters 1000. Si sono però affrontati una volta prima di quel duello. È stato all’esibizione “A Day at the Drive” di Melbourne all’inizio della scorsa stagione che il serbo ha vinto la partita 6-3 (è stata giocata in un unico set).

Tuttavia, il presente italiano è meraviglioso. Raggiungendo il suo miglior risultato finora nel Grande Slam di Londra, nei turni precedenti è arrivato dopo aver eliminato Stan Wawrinka (267esimo), Mikael Ymer (88esimo), John Isner (24esimo) e in un duello clamoroso, Carlos Alcaraz ( 7°) in quattro set.

Nonostante questo, il grande potere di chi ha più tempo in vetta alla classifica mondiale, è degno di intimidire chiunque indipendentemente dalla sua prestazione in stagione. Il serbo che ha battuto Soonwoo Know (81°), Thanasi Kokkinakis (79°), Miomir Kecmanovic (30°) e Tim Van Rijthoven (104°), perdendo appena due set, a differenza dell’italiano che ne ha rinunciato uno in più.

Un duello generazionale tra due giocatori simili e con la particolarità di sapersi muovere entrambi con allungamenti che raramente si vedono nel tennis. Questo dato è dovuto al fatto che entrambi i ragazzi hanno fatto sky, il che ha permesso loro di avere molta più flessibilità.

Dove vedere Sinner Djokovic Streaming Gratis al posto di Rojadirecta e diretta tv

L’incontro di tennis da Londra che eleggerà chi accederà in semifinale di Wimbledon Sinner Djokovic in diretta tv è programmata oggi martedì 5 luglio 2022 sulla terra verde del Centre Court. Si potrà vedere in mille modi: in diretta in chiaro su TV8, sul nuovo Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno, Sky Wimbledon 1 (anche in 4K HDR con Sky Q satellite).

Sinner Djokovic streaming online gratis per gli abbonati su SkyGO (link skygo.sky.it) e per tutti a pagamento NOW (link www.nowtv.it).