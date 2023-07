Jannik Sinner vs Roman Safiullin: diretta streaming tennis Wimbledon 2023 al posto di Rojadirecta.

Jannik Sinner ha l’opportunità di raggiungere la sua prima semifinale in un torneo del Grande Slam. Dovrà affrontare il russo Roman Safiullin nei quarti di finale, ma è considerato il favorito. Sinner ha esperienza in partite simili, essendo già arrivato ai quarti di finale a Wimbledon l’anno scorso contro Djokovic, addirittura vincendo i due set iniziali prima di subire la rimonta del campione.

Dove vedere Diretta Sinner Safiullin Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV



L’incontro di tennis da Londra che eleggerà chi accederà in semifinale di Wimbledon Sinner Safiullin in diretta tv è programmata oggi martedì 11 luglio 2023 sul prato verde del “Campo 1” a partire dalle ore 15:25. Si potrà vedere in mille modi: Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Action (canale 206) e Sky Sport Wimbledon (canali Sky 251-256 Cielo).

Sinner Safiullin streaming online gratis per gli abbonati su SkyGO (link skygo.sky.it) e per tutti a pagamento NOW (link www.nowtv.it).