Novak Djokovic vs Nick Kyrgios: diretta streaming tennis Wimbledon 2022 al posto di Rojadirecta. Alle ore 15:00 italiane di domenica 10 luglio 2022 sul Centrale dell’All England Club scendono in campo Novak Djokovic e Nick Kyrgios per giocare la Finale del prestigioso Slam di Londra.

Il serbo, n°1 del seeding e campione in carica, vuole ottenere il suo settimo titolo su otto disputate su questi prati. Per Nole Djokovic si tratta della finale Slam numero 32, mentre l’australiano è al debutto a questi livelli.

Dove vedere Djokovic Kyrgios Streaming Gratis al posto di Rojadirecta e diretta tv

L’australiano Kyrgios ha approfittato del forfait in semifinale di Rafa Nadal, mentre Djokovic ha superato in quattro set l’idolo di casa britannico, Cameron Norrie.

L’incontro di tennis da Londra che eleggerà il campione di Wimbledon Djokovic Kyrgios in diretta tv è programmata oggi martedì 5 luglio 2022 sulla terra verde del Centre Court. Si potrà vedere in mille modi: in diretta in chiaro su TV8, sul nuovo Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno, Sky Wimbledon 1 (anche in 4K HDR con Sky Q satellite).

Sinner Djokovic streaming online gratis per gli abbonati su SkyGO (link skygo.sky.it) e per tutti a pagamento NOW (link www.nowtv.it).