L’Alzheimer è una delle malattie neurodegenerative più diffuse oggi, anche in Italia. Secondo il Ministero della Salute, attualmente il numero totale dei pazienti con demenza è stimato in oltre 1 milione (di cui circa 600 mila con demenza di Alzheimer) e circa 3 milioni sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte nella loro assistenza, con conseguenze anche sul piano economico e organizzativo. Purtroppo questi numeri sono destinata ad aumentare nei prossimi anni.

Uno dei segni più evidenti con cui è possibile individuare questa malattia è la progressiva perdita di memoria e capacità cognitive. Ma qual è esattamente la prima cosa che si dimentica? Rispondere a questa domanda è di grande importanza perché può far scattare i nostri allarmi e consentire una diagnosi precoce.

Segnali di avvertimento

Pertanto, sebbene la malattia possa colpire ogni persona in modo diverso, esistono alcuni schemi generali che possono essere utili. È comune che questi siano gli aspetti della memoria che soffrono per primi.

Memoria recente

Le informazioni appena apprese o le cose appena accadute non si depositano nel cervello e si dimenticano facilmente. In questo caso, sarà normale che le persone ripetano domande e conversazioni, poiché non conservano correttamente le informazioni e spesso perdono il filo.

Routine quotidiane

Lavarsi i denti, vestirsi o cucinare sono attività che svolgiamo ogni giorno. Quando la malattia comincia a manifestarsi, queste attività quotidiane possono essere dimenticate.

Nomi e volti

Uno dei segnali più evidenti, nonché il più devastante, è l’oblio dei volti familiari. La famiglia e gli amici si confondono e le persone colpite iniziano ad avere difficoltà a sapere chi sono le persone che li circondano, il che provoca un impatto psicologico significativo sui malati e sul loro ambiente.

Disorientamento

Un altro dei segnali più evidenti è che le persone si perdono in luoghi familiari e non riescono a raggiungere la propria destinazione o a tornare a casa, il che può portare a situazioni pericolose.

Errori con gli oggetti

In generale, tutti possono sbagliare e dimenticare dove hanno lasciato gli occhiali o il cellulare. Se ritieni che una persona cara o te stesso stia iniziando a dimenticare queste cose molto spesso, potrebbe essere uno dei primi avvisi.