Jannik Sinner ha vinto l’Australian Open! Piegato Daniil Medvedev al quinto set 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3. Jannik Sinner diventa il quinto italiano a vincere un torneo del Grande Slam dopo Pietrangeli (2 Roland Garros), Panatta (Roland Garros), Schiavone (Roland Garros) e Pennetta (US Open).

Il nostro giocatore di tennis altoatesino, ha partecipato e trionfato all’Australian Open 2024 e questa esperienza sembra essere soltanto l’inizio di una carriera promettente che potrebbe portarlo a vincere altri

tornei del. Questo torneo rappresenta un importante traguardo per Sinner, così come è stato per molti campioni del passato, che hanno utilizzato la lorocome base per costruire una grande