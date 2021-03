Antitrust, multa 2 milioni a società del gruppo Telepass su RC Auto

Bene per i consumatori la multa da 2 milioni di euro inflitta dall’Antitrust a Telepass per pratiche commerciali scorrette in tema di polizze Rc auto. Lo afferma Assoutenti, associazione dei consumatori specializzata nel settore dei trasporti, che sulla vicenda chiama in causa direttamente l’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

“Ancora una volta gli utenti vengono utilizzati come prodotti commerciali, e i loro dati utilizzati in modo illecito per aumentare i profitti delle società attraverso offerte in grado di alterare le scelte economiche dei consumatori – afferma il presidente di Assoutenti Furio Truzzi – In tal senso riteniamo giusta la sanzione inflitta dall’Antitrust, ma temiamo che il caso di Telepass sia solo la punta dell’iceberg”.

“In tema di polizze rc auto gli utenti vengono bersagliati da offerte commerciali e comparatori che promettono risparmi, prodotti la cui convenienza esiste solo sulla carta, poiché le proposte evidenziate ai consumatori sono in realtà frutto di accordi commerciali tra le imprese assicuratrici e le società intermediarie”, prosegue Truzzi.

“L’Ivass, il cui compito è quello di vigilare su simili abusi, deve potenziare la propria attività di controllo proprio per prevenire e stroncare sul nascere pratiche scorrette che danneggiano gli utenti, partendo proprio dai reclami e dalle segnalazioni presentate dai consumatori”.

