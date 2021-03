Tsunami Mar Mediterraneo: C'è stato un forte terremoto al largo della costa algerina

TERREMOTO OGGI AFRICA – Un terremoto di magnitudo 6,2 è stato localizzato dalla Sala di Sorveglianza Sismica dell’INGV alle ore 01:04 italiane di oggi, giovedì 18 marzo 2021. L’ epicentro è stato localizzato in mare, a nord dell’Algeria, ad una profondità di circa 13 km, 21 km NNE da Bejaïa e 83 km NNW da Sétif. Nelle ore successive è stato localizzato un altro evento di magnitudo 5,3 e altri eventi di magnitudo minore.

Allerta tsunami

Il CAT-INGV ha emanato un’allerta tsunami di livello arancione (Advisory) per le coste dell’Algeria prossime all’epicentro e un messaggio informativo per le altre coste del mar Mediterraneo ove è improbabile che il maremoto produca un impatto significativo (Italia inclusa).

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Tuttavia i versanti costieri esposti, i porti e le insenature, seppur a distanze notevoli, potrebbero subire l’effetto dello tsunami, come osservato sul versante costiero di Teulada (SU) in Sardegna, ove sono avvenute piccole anomalie generate dallo tsunami.

Alle ore 01:48 italiane, il Centro Allerta Tsunami dell’INGV (CAT) ha diramato un messaggio di conferma dello tsunami, per le coste dell’Algeria vicine all’epicentro ove sono probabili variazioni del livello del mare e correnti. Alle ore 02:34 italiane, il CAT-INGV ha emesso il messaggio di chiusura evento (END OF ADVISORY).

L’impatto del terremoto

La mappa di scuotimento calcolata da INGV Terremoti mostra dei livelli di scuotimento fino al V grado MMI. Il terremoto è stato risentito anche in Italia, in Sardegna, Sicilia e Liguria, come si evince dai dati raccolti dal questionario di “Hai sentito il terremoto?”, con effetti stimati, al momento, fino al IV grado MCS.

Al momento, si hanno notizie di danni nelle città più vicine all’epicentro. Con la collaborazione del Centro Allerta Tsunami, INGV.