TERREMOTO TURCHIA OGGI – Una tragedia nella tragedia! Un nuovo terremoto di magnitudo 7,5 è stato registrato alle ore 11:24 italiane di oggi lunedì 6 febbraio 2023, a circa 9 ore dal forte evento di questa notte delle ore 02:17 di magnitudo 7,9. Questo secondo forte evento è stato localizzato sempre nella Turchia sud-orientale al confine con la Siria, 60-70 km a nord-est del precedente, nei pressi della città di Elbistan.

Il terremoto ha avuto un ipocentro a circa 28 km di profondità ed è stato fortemente risentito in un’area molto vasta della Turchia e della Siria. Fino a questo momento sono state registrate anche due repliche intorno a magnitudo 5.

Oltre che in Israele, scosse si avvertono in diverse province siriane, come Damasco e Latakia.

Turchia, il terremoto il più potente dal 1939

Il terremoto di oggi è stato notato anche in. In precedenza, nelle prime ore di questo lunedì, un terremoto di magnitudo 7,9 ha colpito la parte meridionale della Turchia.

Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha definito il terremoto il più potente dal 1939. Il bilancio aggiornato, e ancora provvisorio, del terremoto di questa notte ha superato i 1300 morti. L’ultimo conteggio della Turchia è di 912 vittime, in Siria il bilancio è a 473 morti. Il totale e’ arrivato a 1385 vittime.

