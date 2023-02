TERREMOTO OGGI – Una serie di terribili scosse di terremoto ha colpita la Turchia del Sud in quest’ultima ora. La prima di queste è stata di M7,8 secondo quanto riportato da USGS, alle ore 02:17:36 italiane di oggi lunedì 6 febbraio 2023. Secondo quanto riportato da Notizie IN, l’epicentro del sisma è stato localizzato 23 chilometri a est della città turca di Nurdagi, nella provincia di Gaziantep.

Sulla base dei dati elaborati dal Centro allerta tsunami (Cat) dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV Terremoti), il Dipartimento della Protezione civile ha diramato un’allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 7.9 con epicentro tra Turchia e Siria delle 2.17.

In un comunicato, la Protezione civile “raccomanda di allontanarsi dalle zone costiere, di raggiungere l’area vicina più elevata e di seguire le indicazioni delle autorità locali“.

Aggiornamento Terremoto in Turchia

Sono state tre le forti repliche seguite al terremoto di magnitudo 7.9 avvenuto alle 4.17 ora locale (le 2.17 in Italia) tra Turchia e Siria. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato le tre scosse alle 2:28, 2:36 e 2:58 ora italiana con magnitudo rispettivamente 5.6 (rivista al ribasso da 6.7), 5.2 e 5. Ancora non si hanno notizie ufficiali di vittime, ma i media locali parlano di diversi morti, alemno 5, edifici danneggiati e di crolli in alcune città del sud del Paese.