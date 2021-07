Antitrust avvia procedimento contro Autostrade per l'Italia

Assoutenti : ottima notizia per consumatori. Attendiamo annunciato “ Cashback ” su pedaggi.

Una ottima notizia per tutti gli automobilisti e i consumatori italiani. Lo afferma Assoutenti, commentando la decisione dell’Antitrust di aprire un procedimento nei confronti di Autostrade per l’Italia SpA per inottemperanza alla diffida che imponeva alla società di cessare la pratica scorretta accertata nel mese di marzo 2021.

“Siamo lieti che l’Antitrust abbia accolto i nostri ripetuti appelli e acceso un faro sulle mancate riduzioni dei pedaggi da parte della società sulla cui rete si registrano innumerevoli cantieri, rallentamenti e disagi a non finire per gli automobilisti – spiega il presidente Furio Truzzi – Ci chiediamo poi che fine abbia fatto

il “Cashback” sui pedaggi annunciato per luglio da Aspi per indennizzare gli automobilisti danneggiati dai cantieri stradali, e di cui ancora non c’è traccia”.

“Riteniamo indispensabile che ora Autostrade sia obbligata a rimborsare i pedaggi arretrati in favore di tutti gli utenti coinvolti nei disservizi autostradali, ed in tal senso chiediamo di aprire un tavolo di coordinamento tra tutti i soggetti promotori di class action e iniziative legali contro la società. Assoutenti presenterà documenti a tutela degli utenti nel procedimento avviato dall’antitrust” – conclude Truzzi.

L’Antitrust ha avviato un procedimento di inottemperanza nei confronti di Autostrade in quanto “la società a marzo ha ricevuto una sanzione di 5 mln e non ha ancora ridotto il costo del pedaggio nelle tratte con notevoli problemi di viabilità”. Lo annuncia l’Autorità. La mancata riduzione dei pedaggi riguarda le tratte sulla A/16 Napoli-Canosa, A/14 Bologna-Taranto,A/26 Genova-Voltri-Gravellona Toce e, per le parti di sua competenza, A/7 Milano-Serravalle-Genova, A/10 Genova-Savona-Ventimiglia e A/12 Genova-Rosignano.