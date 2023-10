Le associazioni dei consumatori in Italia denunciano le compagnie di assicurazioni per clausole abusive nei contratti di Rc Auto. Indagine Antitrust e proposta di riforma legislativa per proteggere i diritti degli assicurati.

Le associazioni dei consumatori in Italia hanno presentato una denuncia all'Antitrust contro le principali compagnie di assicurazioni per le clausole abusive riguardanti le riparazioni dei danni ai veicoli. Queste clausole limitano la libertà del consumatore e violano la legge sulla concorrenza del 2017. Le compagnie di assicurazioni coinvolte saranno oggetto di indagine da parte dell'Antitrust. Alcuni emendamenti al disegno di legge sulla concorrenza hanno cercato di bloccare questa pratica illegale, ma le compagnie di assicurazione stanno cercando di fermarli in sede parlamentare. Le associazioni dei consumatori hanno organizzato un'assemblea online (oggi 23 ottobre alle ore 18) per discutere del problema e presentare una proposta al governo e al parlamento per rafforzare la protezione dei diritti degli assicurati.

