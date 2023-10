I social network sono il serbatoio di un’innumerevole quantità di contenuti disponibili per tutte le tipologie di utenti. All’interno di questo universo c’è un presunto viaggiatore del tempo che fa previsioni su ciò che accadrà alla Terra nell’immediato futuro.

In una delle sue tante previsioni, nella quale purtroppo nessuna si è avverata, parla dell’inizio della Terza Guerra Mondiale.

Il fatto che i suoi successi salgano allo 0% solleverà dubbi sul motivo per cui lo stiamo citando per scrivere un articolo. La realtà è che ha una portata così alta su TikTok, con cifre che superano i 4 milioni di like, da farci prestare attenzione a quello che ha da dire.

Inoltre, parla di guerre con due conflitti bellici attivi nel mondo: quello in corso dall’inizio del 2022 tra Russia e Ucraina e quello tra Israele e le forze di Hamas.

Viaggiatore nel tempo: La Terza Guerra Mondiale è tra due anni

Quindi, nel caso in cui ciò che dice sulla Terza Guerra Mondiale dovesse accadere, lo citeremo per essere consapevoli di ciò che rivela la sua

Il viaggiatore nel tempo si identifica su TikTok come Eno Alareic. In un suo video risponde ad un utente che gli chiede se nei prossimi anni ci sarà la Terza Guerra Mondiale. La sua risposta, molto specifica, dice quanto segue: “Sì, ci sarà. Inizierà alla fine del 2025 perché la Russia attaccherà un paese appartenente alla NATO”.

Eno Alaric ha fatto scaricare questo video dal social network cinese, cosa che ha ulteriormente messo in allarme i suoi follower. Condividiamo quindi con te uno dei suoi contenuti affinché tu possa goderti il ​​suo stile unico sui social network.

Infine, la nota umoristica: un follower interroga Eno Alaric su un noto gioco, Grand Thef Auto VI. “Verrà davvero immesso sul mercato?” si chiede. “Sì”, risponde il viaggiatore nel tempo, “sarà posticipato ancora una volta, così potrai guadagnare soldi; uscirà all’inizio del 2026”.