Le richieste di riparazione sulle auto danneggiate dalla grandine stanno aumentando in modo significativo in diverse zone del nord Italia. Gli automobilisti che hanno subito danni da tempeste di grandine non sono coperti dalle assicurazioni auto tradizionali e nemmeno dalla polizza “Kasko”. Esistono polizze aggiuntive che coprono i danni atmosferici, ma presentano molte restrizioni. Le officine che gestiscono queste riparazioni hanno difficoltà a smaltire il lavoro in tempi brevi e pagano prezzi non remunerativi, il che può influire sulla qualità delle riparazioni. Secondo i dati, i costi di riparazione possono variare da 900 euro per interventi minori fino a 10.000 euro per auto di grandi dimensioni con danni significativi.

Aumento delle richieste di intervento su autovetture danneggiate dalla grandine

Crescono in modo esponenziale le richieste di intervento su autovetture danneggiate dalle tempeste di grandine che in questi giorni si sono abbattute in varie zone del nord Italia. A Milano e in tutta la Lombardia, così come in alcune zone del Veneto, del Friuli e dell’Emilia Romagna, le officine aderenti a Federcarrozzieri stanno registrando un aumento delle richieste di riparazione su automobili che hanno subito danni a causa della grandine.

Limitazioni delle polizze assicurative per danni causati dalla grandine

L’associazione delle officine italiane afferma che i danni causati dalla grandine, come ammaccature, bolle e vetri frantumati, possono persino includere buchi nella carrozzeria. Sfortunatamente, questi danni non sono quasi mai coperti dalle polizze assicurative. L’assicurazione auto tradizionale, infatti, non offre alcun indennizzo per danni causati da eventi atmosferici come la grandine, e nemmeno la polizza “Kasko” copre gli assicurati in caso di tempeste di grandine.

Tuttavia, esistono polizze aggiuntive alla normale assicurazione auto che coprono i danni causati da eventi atmosferici, compresa la grandine. Queste polizze, tuttavia, presentano sempre più restrizioni, come franchigie elevate, massimali bassi e l’obbligo di riparare l’auto presso centri indicati dalla compagnia di assicurazione.

Critiche della pratica di riparazione presso centri indicati dalle compagnie assicurative

Il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli, denuncia che questa pratica danneggia gli automobilisti che hanno subito danni da grandine, poiché questi centri non riescono a gestire il lavoro in tempi ragionevoli e pagano prezzi che non sono remunerativi, il che può influire sulla qualità delle riparazioni.

Galli sostiene che sia possibile riparare correttamente un’auto danneggiata dalla grandine, sia verniciandola completamente sia utilizzando solo leve, ma l’importante è che la scelta del metodo di riparazione sia basata su motivi tecnici e non economici, poiché la verniciatura ha costi più elevati ma garantisce in media un risultato migliore.

Secondo i dati forniti da Federcarrozzieri, i costi di riparazione per le auto colpite dalla grandine vanno da un minimo di 900 euro per interventi minori fino a 10.000 euro per auto di grandi dimensioni con danni significativi alla carrozzeria.