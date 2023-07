Un pesce che vive vicino alle uscite di drenaggio presso la centrale nucleare di Fukushima Daiichi a maggio contiene livelli di cesio radioattivo che superano di 180 volte il limite di sicurezza del Giappone.

Livelli di cesio radioattivo 180 volte superiori al limite di sicurezza: preoccupazione per la centrale nucleare di Fukushima

Il pesce di roccia scura catturato il 18 maggio è stato trovato dall’operatore della centrale, la Tokyo Electric Power Company (Tepco), con 18.000 becquerel per chilogrammo di cesio-137, rispetto al livello massimo legale di 100 becquerel per kg.

La decisione del Giappone di rilasciare 1,3 milioni di tonnellate di acqua trattata dalla centrale di Fukushima ha sollevato preoccupazioni nella regione, nonostante l’approvazione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA) delle Nazioni Unite. Hong Kong ha minacciato di vietare le importazioni di alimenti provenienti da 10 prefetture giapponesi se il rilascio dell’acqua procede come previsto.

Preoccupazioni internazionali sul rilascio di acqua trattata dalla centrale di Fukushima

La Cina ha iniziato questa settimana i test di radioattività su tutte le importazioni di prodotti ittici giapponesi, portando alcuni grossisti a smettere di gestire tali prodotti provenienti dal Giappone.

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha risposto alle preoccupazioni riguardo allo scarico dell’acqua, affermando che l’azienda era fiduciosa che l’impatto sul pubblico e sull’ambiente sarebbe stato minimo.

Le acque piovane dalle aree intorno ai reattori uno, due e tre, che si sono fusi durante il disastro del marzo 2011, scorrono nella diga interna dove il pesce di roccia è stato catturato a maggio. La concentrazione di cesio nel sedimento del fondale marino nella diga interna è superiore a 100.000 becquerel per kg, secondo Tepco.

Pesci con livelli di cesio superiore al limite trovati vicino alla diga interna della centrale

Tepco ha affermato di aver periodicamente rimosso i pesci dal porto dalla sua centrale nucleare di Fukushima Daiichi dal 2012 per evitare che i pesci scappino.

Nel periodo tra maggio 2022 e maggio 2023, sono stati trovati un totale di 44 pesci con livelli di cesio superiori a 100 becquerel per kg nel porto della centrale nucleare di Fukushima, con il 90% di essi catturati nella diga interna o nelle sue vicinanze. Altri esemplari particolarmente radioattivi erano un’anguilla catturata nel giugno 2022 con 1.700 becquerel per kg e una trota di roccia catturata nell’aprile 2023 con 1.200 becquerel.

Il monitoraggio regolare dei pesci nella diga interna era stato sospeso nel gennaio 2016, ma è stato ripreso dopo aver catturato un pesce di roccia nera con concentrazioni radioattive al largo della costa di Soma.

Le spedizioni di pesce di roccia nera catturato nella prefettura di Fukushima sono state sospese nel febbraio 2022 dopo il rilevamento della radioattività e non sono ancora riprese. Tutte le specie di frutti di mare provenienti dalle aree intorno alla centrale di Fukushima sono regolarmente monitorate per la radioattività.

Il prossimo mese, Tepco inizierà il rilascio di oltre 1,3 milioni di tonnellate di acqua trattata dalla centrale di Fukushima, un processo che richiederà decenni per essere completato. Questa operazione è stata approvata dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica delle Nazioni Unite, ma ha suscitato preoccupazione in Cina, Corea del Sud e alcune isole del Pacifico.

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha dichiarato che il suo governo insisterà per una discussione basata su prove scientifiche riguardo al rilascio dell’acqua da Fukushima.