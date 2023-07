GRECIA – A causa degli incendi devastanti sull’Isola di Rodi, 30 mila persone, tra cui un gruppo di italiani, sono stati evacuati e trasferiti in diverse strutture dell’isola. Le autorità hanno dichiarato che l’obiettivo principale è proteggere la vita umana. Alcuni sono stati trasportati via nave, mentre altri hanno trovato rifugio in scuole, palestre e centri congressi alberghieri. I vigili del fuoco stanno ancora combattendo le fiamme. Al momento, i voli di rimpatrio sono estremamente limitati, lasciando decine di migliaia di persone bloccate sull’isola.

L’incendio sull’isola di Rodi continua ad andare avanti da 6 giorni, nonostante gli sforzi dei pompieri e dei mezzi aerei. Ieri è stata effettuata un’evacuazione di massa, con 30 mila persone allontanate dalle loro case e 2 mila portate in salvo via mare. L’incendio ha causato anche la distruzione di strutture alberghiere e residenziali, costringendo i turisti a fuggire.

Si stima che a Rodi siano in vacanza circa 200 mila turisti, di cui 8 mila nelle zone colpite dagli incendi.

Terrible images of the #wildfires that are still out of control in #Greece

Hundreds of tourists are being evacuated from the Greek island of Rhodes. #Ρόδος #Φωτιά #Greece #Fire pic.twitter.com/kHMefFxnH6

