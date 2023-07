Dove vedere la gara della Ferrari Streaming oggi – 11° appuntamento della stagione di Formula 1 2023: il Gran Premio d’Ungheria. Lewis Hamilton ritorna in prima posizione all’Hungaroring durante le prime sessioni di qualifica con il nuovo formato dell’Alternative Tyre Allocation che impone ai piloti di montare gomme soft nel Q3. Dietro al pilota britannico si trovano Verstappen e Norris. Leclerc si posiziona sesto, seguito dall’Alfa di Zhou, mentre la Ferrari di Sainz si piazza all’undicesimo posto. Sorprendentemente, la Mercedes di Russell viene eliminata nel primo turno di qualifica e partirà dalla diciottesima posizione. Di seguito dove vedere partenza gara Ferrari streaming gratis online e tv.

Dove vedere Ferrari GP Ungheria F1 2023 streaming live e invece di Rojadirecta TV



Il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 2023 sul circuito “Hungaroring” a Budapest, in diretta tv a partire dalle ore 15:00 italiane, sui canali

digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di, oltre che con, l’incredibile definizione del 4K HDR.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale, quindi oscurato in Italia.

Griglia di partenza TOP 10 GP Ungheria F1 2023

1) Lewis Hamilton (Mercedes) 1:16.609

2) Max Verstappen (Red Bull) +0.003

3) Norris (Mclaren) +0.085

4) Piastri (Mclaren) +0.296

5) Zhou (Alfa Romeo) +0.362

6) Leclerc (Ferrari) +0.383

7) Bottas (Alfa Romeo) +0.425

8) Alonso (Aston Martin) +0.426

9) Perez (Red Bull) +0.436

10) Hulkenberg (Haas) +0.577

11) Sainz (Ferrari) out Q2