GP Ungheria 2021 Formula 1 Streaming Gratis. La Formula 1 è protagonista all’Hungaroring di Budapest per il Gran Premio d’Ungheria, dove Lewis Hamilton partirà in pole position al fianco del suo compagno di scuderia Mercedes Valtteri Bottas. Max Verstappen (leader del mondiale piloti) in seconda fila assieme all’altra Red Bull di Sergio Perez. Charles Leclerc partirà in settima posizione in griglia, mentre Carlos Sainz con l’altra Ferrari partirà dalla 15esimo, per via di un incidente nel finale del Q2.

Dove vedere il Gp Ungheria di F1 2021 senza usare Rojadirecta.



Partenza gara programmata per domenica 1° agosto 2021 alle ore 15:10 italiane.

Il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201). Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky Go (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now.