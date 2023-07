Un gruppo internazionale di scienziati planetari che lavorano per la NASA ha scoperto una misteriosa macchia che emette calore sul lato nascosto della Luna. Un’astronave orbitale cinese ha facilitato la scoperta a distanza di questa massa di granito caldo sepolta sotto la superficie lunare.

Il dott Matt Siegler, dell’Istituto di Scienze Planetarie (USA), ricercatore principale dello studio: “Abbiamo scoperto calore aggiuntivo che fuoriesce dal suolo in un luogo della Luna che si crede sia un vulcano morto da molto tempo che è eruttato l’ultima volta più di 3,5 miliardi di anni fa. Ha circa 50 km di larghezza e l’unica soluzione che possiamo pensare che produca così tanto calore è un grande corpo di granito, una roccia che si forma sotto un vulcano quando si raffredda un corpo di magma, la lava non eruttata”

“Il granito ha alte concentrazioni di elementi radioattivi come uranio e torio rispetto ad altre rocce della crosta lunare, il che provoca il riscaldamento che possiamo sentire sulla superficie lunare”, ha spiegato Siegler.

I ricercatori hanno dettagliato che la scoperta è stata fatta utilizzando un metodo che utilizza microonde per misurare in remoto i gradienti di calore geotermico sulla Luna.

Queste misurazioni provengono dai satelliti lunari cinesi Chang’E 1 e 2 che lavorano in collaborazione con la NASA.

I dati raccolti hanno mostrato un alto gradiente geotermico che coincide esattamente con una grande area ricca di silicio larga 20 km che gli scienziati ritengono essere una caldera vulcanica estinta situata tra i crateri Compton e Belkovich. La zona ha una temperatura che è circa 10 gradi Celsius più calda rispetto all’ambiente circostante.

“Interpretiamo questo flusso di calore come il risultato di un corpo di granito ricco di radioattivi sotto la caldera”, ha sottolineato Siegler. “Ad essere sinceri, siamo rimasti un po’ perplessi quando l’abbiamo trovato: fortunatamente, mia moglie, la dott.ssa Rita Economos, è la geochemica della famiglia, quindi con la sua guida siamo stati in grado di ricostruire la causa geologica probabile dell’anomalia termica”, ha aggiunto.

Una scoperta inaspettata: graniti sono quasi assenti nel sistema solare

Finora, erano stati trovati solo piccoli granuli di materiale granitico sulla Luna in campioni portati dalle missioni Apollo, quindi la scoperta è stata inaspettata. Fuori dalla Terra, i graniti sono quasi assenti nel sistema solare.

“Questa scoperta è un batolito largo 50 km; un batolito è un tipo di roccia vulcanica che si forma quando la lava sale alla crosta terrestre ma non emerge in superficie. Il Capitán e l’Half Dome, a Yosemite, in California, sono esempi di rocce di granito simili che sono affiorate in superficie”. Le scoperte sono state pubblicate la scorsa settimana sulla rivista Nature.

Scoperta utile nell’esplorazione di altri corpi planetari nel sistema solare

“Questo è più simile alla Terra di quanto avessimo immaginato che potesse accadere sulla Luna, che manca di acqua e di tettonica delle placche che aiutano a formare i graniti sulla Terra. Questo dimostra anche che la teledetezione può rilevare caratteristiche nascoste, e questo sarà utile nell’esplorazione di altri corpi planetari nel sistema solare”, ha indicato Siegler.

Stephen M Elardo dell’Università della Florida, che non ha partecipato a questo lavoro, racconta: “Questa nuova scoperta di una grande massa di granito sulla Luna è incredibilmente interessante. Abbiamo tonnellate di granito di diversi tipi in tutto il pianeta Terra. […] Ma, dal punto di vista geologico, è abbastanza difficile fare granito senza acqua e placche tettoniche, quindi non vediamo davvero quel tipo di roccia sugli altri pianeti. Quindi, se questa scoperta di Siegler e dei suoi colleghi viene confermata, sarà di grande importanza per il modo in cui pensiamo al funzionamento interno di altri corpi rocciosi nel sistema solare”.