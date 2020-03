TERREMOTI OGGI – Due scosse di terremoto in Crozia, vicino al confine con la Slovenia, hanno provocato danni. Foto e video pubblicati in rete mostrano palazzi danneggiati, auto distrutte dalle macerie di edifici, cornicioni caduti e detriti in strada. I media parlano anche di danni all’ospedale di Rebro. Fortunatamente non si hanno notizie di vittime.

La prima scossa di terremoto è avvenuta alle ore 6:24 italiane ed è stata di magnitudo 5,3 con epicentro al nord di Zagabria.

Epicentro a Kasina, a nord-est di Zagabria, e ipocentro a 10 chilometri di profondità. La seconda scossa di terremoto è stata registrata alle ore 7:01 italiane con epicentro spostato di qualche Km più a nord del sisma precedente. Il sisma è stato avvertito anche a Venezia.